Lékárnička na cesty: Co si s sebou balím?

Balíte na letní cesty lékárničku? Já ji balím pokaždé, protože rodina mi to vždycky před dovolenou hodí na krk. Prý v tom mám praxi. Aby ne, když to musím pokaždé udělat.

Úplně na úvod bych ráda uvedla, že balení čehokoli kamkoli naprosto nesnáším. Dokonce bych kvůli tomu nejraději nikam nejezdila. Z toho rovnou vyplývá, že nebalím ráda ani lékárničky na cesty. „Mami, nedělej s tím takový vofuky. Prostě tam něco naházej,“ radí mi vždy hodně neurčitě a dost podrážděně dcera Kristýna. Aby byla konkrétnější, případně přiložila ruku k dílu, to ani náhodou. Takže zajistit mastičky, obvazy, spreje, tabletky a teploměry vždy zbude kompletně na mně.

Do čeho to dám

Největší problém jsem dříve mívala s tím, kam a do čeho všechny ty léky vlastně naskládám. Po několikaletých pokusech a omylech jsem nakonec investovala do praktické větší kosmetické tašky z drogerie. Před sedmi lety mě stála asi 250 Kč. Je omyvatelná, prostorná a má přihrádky. Nepraktické plastové krabičky, ani nespolehlivé uzavíratelné sáčky, které se samy otevřou v nejméně vhodné chvíli, a vše se z nich vysype do kufru, se mi neosvědčily.

Kam jedeme

Zásadní je si ujasnit, kam že vlastně jedeme, jaké je tam podnebí, úroveň a dostupnost zdravotnických služeb, co budeme během dovolené podnikat a s jakými možnými nebezpečími se můžeme potkat. Teď v létě jezdíme většinou k moři, a to i s malými dětmi, takže vyhledáváme spíše evropské destinace a osvědčené hotely, takže s sebou nebereme tablety na dezinfekci vody, nebalíme moskytiéry, ani léky proti dyzentérii. Stačí nám lékárnička, jakou bychom plus minus potřebovali i na cestách u nás doma. O to je to snazší.

Co jako první

Jako první balím oční kapky a léky, které užívám dlouhodobě. Ty nesmím nikdy zapomenout. Vždy si jedno plato těchto prášků beru s sebou i do letadla, to kdyby se někam zatoulaly kufry. Už se mi to stalo, a byla to potíž. K těmto nezbytnostem pak přidávám i preparáty, které jsou v naší rodině poměrně často k užitku: tablety na močový měchýř s brusinkami a mastičku proti bolesti zad. Do první linie patří i léky proti horečce a bolesti, léky a sprej proti bolesti v krku a kašli, něco na průjem, něco na zácpu a také teploměr.

Ochrana před sluncem

Vždy jsem vozila z domova krémy a oleje na opalování. Teď už to nedělám a kupuju je na místě – když tedy skutečně jedeme do civilizace. Ceny za „opalováky“ jsou u nás tak vysoké, že se vůbec nevyplatí je tahat s sebou v kufru. Máme to spočítané. Z domova vozím jen panthenol na zarudlou spálenou kůži.

Zavaž to toaleťákem!

Když dojde na balení obvazů, náplastí a obinadel, gázových čtverců a spol., vždy si připomenu pro mě hororovou scénku z dovolené v nejmenované exotické zemi. Kamarádka si tam ošklivě pořezala nohu o jakýsi klacek v džungli. Strašně krvácela a zřejmě z úleku a horka na chvíli omdlela. Nikdo z nás s sebou neměl obvaz. Její muž si nezachoval chladnou hlavu a jen křičel: „Zavažte to toaleťákem!!!“ Kde jsme měli vzít toaleťák, těžko říct. Ránu jsme pak nebožačce zavázali šátkem, který jsem vyhrabala v baťohu. Naštěstí vše ve zdraví přežila. Nicméně, od té doby nikdy nezapomenu balit nejen obvazy a obinadla, ale i dezinfekci na rány a mastičku na hojení.

Komáři, štíři, netopýři

Rozhodně balím také věci, které ochraňují proti hmyzu, komárům či klíšťatům, a na klíšťata beru i speciální kleštičky. V mojí výbavě nechybí ani gel na hmyzí štípance a léky proti alergické reakci. Jednou mě požahaly medúzy a prášky se mi opravdu hodily. K tomu vždy přidávám něco proti nevolnosti v letadle nebo autobuse.

Něco navrch

Přidávám také kapky do nosu a očí, a nikdy nesmí chybět ani kapky proti bolesti a zánětu v uších. Před dvěma lety pomohly známým, kteří je ocenili nad zlato. Kdo mívá v horku potíže s opruzeninami, asi ho pak potěší i nějaká vhodná mastička nebo zásyp. Pro strýčka Příhodu beru s sebou vždycky i mastičku na opary.

Dvojí lékárnička

A jak léky balím? Naprostou většinu jich uložím do zmiňované kosmetické tašky, ale pár jich dávám i do malé příruční kapsičky ve tvaru žirafy, kterou nosím pro jistotu potom všude s sebou. I na pláž nebo do města. Většinou je to něco na bolest, kapky do očí, obvaz a dezinfekce. Žirafa už mockrát někomu „vytrhla trn z paty“.

Jedno velké pozor!

A to je asi tak vše, snad jsem na nic nezapomněla. Vlastně ano. Ještě antibiotika: ta s sebou neberu. A když ano, tak po dohodě s lékařem. Mám docela strach z toho, jak přestávají působit, protože je užívá kdekdo jako hašlerky. Doufám, že naše děti a vnoučata kvůli rezistenci na antibiotika o ně jednou nepřijdou.

Co ještě můžete přibalit:

✔ probiotika na lepší trávení

✔ mazání na otoky nohou

✔ nůžky, pinzetu a jehlu

✔ hroznový cukr pro rychlé doplnění energie a šumivé vitaminy a hořčík

✔ gelové polštářky na odřené nohy

✔ něco proti vaginální mykóze z bazénové vody

"Článek vyšel v časopise Blesk zdraví 6/23"

Text: Silvie Rysová