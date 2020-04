Jak si doma upravit odrůstající gelové nehty. Návod najdete na videu

1. Nejprve pilníkem nehty zkraťte na požadovanou délku. Jelikož je gelový nehet silnější než přírodní, počítejte s tím, že to dá trochu zabrat. 2. Poté velmi jemně zpilujte i povrch nehtu tak, abyste alespoň trochu vyrovnala nerovnosti. Nesnažte se ale gel zpilovat až k samotnému nehtu! 3. Při dalším kroku vám pomůže bezbarvý lak, který alespoň ve dvou vrstvách naneste na místo, kde už odrůstá přírodní nehet, čímž ještě více vyrovnáte rozdíl mezi gelovým a přírodním nehtem. Ideální je na to vyplňovací lak Ridge filler, pokud ho nemáte, obyčejný bezbarvý lak také bude stačit. 4. Na závěr použijte na celý nehet lak se třpytkami, které zakryjí nedokonalosti.

Bruska na nehty

Jak jistě víte, dnes už je možné koupit si na domácí úpravu gelových nehtů sadu na zapékání i elektrickou brusku. My vám ale domácí spilování nehtů elektrickou bruskou nedoporučujeme, protože bez praxe a dostatečného citu byste si mohla ublížit, a to dokonce víc, než s klasickým pilníkem. Bruska na nehty má větší sílu, takže by následky mohly být skutečně trvalé. Máte- li ale doma sadu na gelové nehty nebo se ji chystáte koupit, není co řešit. Starý gel nemusíte odstraňovat, prostě ho jen pilníkem upravíte a doplníte.