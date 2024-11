Ačkoli vonné svíčky a osvěžovače vzduchu zakoupené v obchodě mohou tyto klasické podzimní vůně napodobit, zkuste si je vyrobit sami pomocí éterických olejů, pravého ovoce a celého koření. Vytvoříte si tak vůni jen podle svého gusta a zaplňte jí celý domov.

DIY Domácí osvěžovač

Co by byl podzim bez všudypřítomné vůně dýňového koření? Vyrobte si osvěžovač vzduchu, kterým můžete vždy navodit přesně tohle aroma. Na jeho výrobu vám stačí:

250 ml vody (destilované nebo vychladlé převařené)

125 ml alkoholu

20 kapek esenciálního oleje

Skvělá je osvěžující, a přitom kořeněná kombinace hřebíčku, skořice, kardamomu, pomeranče (10 kapek od každého). Vše nalijte do nádobky s rozprašovačem a důkladně protřepejte, aby se vše spojilo. Takto vyrobený domácí osvěžovač vzduchu můžete na chladném místě skladovat 2–3 měsíce.

Potpourri podle vás

K přípravě podzimního potpourri se nejvíce hodí jablka, pomeranče, exotické květy a celá skořice, ale můžete také přidat další koření, jako je hřebíček, vanilkový extrakt nebo badyán.

Tyto plody a květy musíte uzavřít do sklenice nebo dózy s víkem a v ní je zakapat asi sedmi kapkami esenciálního vonného oleje. V dobře uzavřené sklenici by měly zůstat měsíc, než je začnete používat jako potpourri. Důležité je místo i miska, která by měla ladit s vybavením bytu. Máte-li k dispozici větší množství, vždy odsypte jen trochu a zbytek ve sklenici opět dobře uzavřete.

Aroma difuzér

Máte doma aroma difuzér, ve kterém už došla náplň a nevoní? Novou náplň, nebo úplně nový aroma difuzér si můžete během pár minut vyrobit doma. Budete potřebovat

neparfémovaný dětský olejíček

pár kapek esenciálního oleje dle vašeho výběru

Na 100–150 ml neparfémovaného oleje použijte asi 10 kapek esenciálního oleje.

Směs nalijte do difuzéru nebo malé skleněné vázičky, přidejte oblíbené koření, ponořte bambusové tyčinky nebo obyčejné špejle tak, aby jejich polovina vyčnívala ven. Pokud časem přestane difuzér vonět, stačí přidat pár kapek esenciálního oleje.

Vůně z hrnce

Pro jednoduchou vonnou směs, která vydrží hodiny, zkuste provařit nejrůznější koření. Do hrnce dejte jablka, pomeranče a celou skořici, hřebíček, badyán… přiveďte k varu, snižte teplotu a několik hodin vařte, aby se vůně uvolnila. Možná budete muset vodu pravidelně doplňovat, protože se odpařuje. Dávejte pozor na to, aby se to nepřipálilo. Jinak vůně v bytě bude zcela jiná, než si přejete.

Sprej na prádlo s vůní podzimu

K osvěžení složených ručníků a ložního prádla použijte podzimní sprej. Stačí smíchat 1/2 šálku vody a 1/2 šálku levné vodky v čisté lahvičce s rozprašovačem a doplnit éterickými oleji. Vyberte 3–4 oleje a z každého přidejte 10 kapek. Bavte se experimentováním s různými kombinacemi, abyste našli svůj oblíbený. Zde je několik nápadů na podzimní éterické oleje:

Bergamot

Kardamom

Cedrové dřevo

Skořicová kůra

Borovice

Citron

Santalové dřevo

Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy Speciál 9/21"

Text: bla