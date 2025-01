Nejlevnější terapie, která vám změní život? Psaní deníku! Proč a jak na to?

Deník jako důvěrník i léčitel

Pracovní povinnosti, citové vztahy, zvýšené nároky na výkon, nejistota, finanční problémy, to všechno působí na lidskou psychiku tak, že někteří lidé žijí stále ve stresu a úzkostech. Leckdo pak vyhledává radu, jak z toho kolotoče ven, jak se zbavit úzkostné poruchy. S pomocí psychologa nebo terapeuta pak najde řešení: psát si osobní deník.

Psaní deníku je terapeutická metoda, která pomůže srovnat myšlenky, pojmenovat emoce a v klidu zhodnotit proběhlé denní události.

Zdá se to nemožné? Pokud si uvědomíte, že při psaní se zklidníte, nebudete myslet na nic jiného, pak se váš stres a napětí zmírní, uleví se vám od depresí a úzkostí.

Co přináší psaní deníku?

Psaní funguje jako psychohygiena, taková duševní sprcha, která z vás smyje napětí a nejistotu; na vše se můžete podívat s odstupem a z nadhledu. Psaní přináší uklidnění, vypíšete se z toho, co se moc nedařilo, podpoříte svou paměť vybavováním podrobností a možná přijdou i nápady a inspirace, jak příště řešit některé situace lépe nebo jinak.

Kde a kdy si psát deník

Nejlépe je mít svůj kout (pracovní stůl, gauč, kdekoli je vám dobře), místo, kde vás nikdo nebude rušit otázkami, co to zase píšete a proč píšete. Udělejte si kávu, čaj, prostě svoji pohodu a pak se můžete pustit do psaní.

Nezáleží, do čeho píšete. Můžete mít kroužkový záznamník, diář, pokud chcete přidat k zápiskům kresby či foto, vyhovuje nelinkovaný sešit. Pořídit si můžete i zamykatelný notes.

Nejdůležitější pravidlo při psaní deníku zdůrazňují terapeuti: psát upřímně, bez přetvářky, tak, jak to cítíte. Psát v klidu, beze spěchu, zapisovat si třeba i sny, obavy a nálady. Deník je vaším prostorem a útočištěm, kde se můžete se vším svěřit. Nemusíte psát denně, ale zpočátku je lepší získat pravidelný návyk, aby se z deníku nestal občasník a nakonec neupadl v zapomnění. Pravidelné psaní je jedna z nejúčinnějších forem autoterapie a seberozvoje.

Proč si psát osobní deník podle psychologů? Psaním dojdete k sebepoznání a vyjádření sebe sama, dosáhnete emocionální intimity, budete se také cítit lépe. Uchováte vzpomínky, nápady dojdete k novým řešením a rozhodnutím. Utřídíte si chaos a naučíte se soustředění: a tohle všechno vám pomůže k osobnímu růstu a rozvoji.

Dodržujte svůj rituál a formát zápisu

Začínejte denní zápis vždycky pozitivními událostmi, dobrými zážitky a pocity. Svěřte se s úvahami o čemkoli, s plány do budoucna, nebojte se ale ani emocí nepříjemných nebo obav z budoucího. Čím víc se vypíšete z toho, co ve vás je, tím lépe dojdete k rozhodnutí a řešení. Pokud si netroufnete na delší zápisky, stačí i diář, kde si každý den uděláte heslovité poznámky o tom, co den dal a vzal. Možná, že v krátké době svoje psaní přenesete do opravdového deníku. A nezapomeňte upozornit partnera nebo rodinu, že deník je vaše soukromá věc, bez vašeho svolení nemá nikdo právo do něj nahlížet.

Jednoduchá šablona pro vedení deníku: datum, vaše nálada, co bylo dnešní den dobré, na co se těšíte. Pak teprve případné úkoly, obavy, poznámky, obrázky.

Několik variant psaní deníku

Psát denně jednou větou – i to je možnost, jak psát deník. Pro ty, kdo mají málo času a stačí jim zachytit podstatný detail dne. Někteří si píší deník na jedno téma: buď o práci, o rodině, jak pokračují s plněním předsevzetí (cvičení, hubnutí). Ti optimističtí mohou vést deník o dobrých věcech života a každý den se snažit zapsat aspoň několik radostí. Můžete mít diářový deník s políčky nejdůležitějších událostí dne, a pokud nejste vůbec příznivcem psaní, zkuste fotodeník – každý den jednu fotku s krátkým popiskem.

Elektronický deník

Pro psaní osobního deníku už existují aplikace, které můžete používat většinou bezplatně.