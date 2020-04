Jak si sama doma obarvit vlasy: Výběr barvy, jak ji nanést, co s krátkými vlasy

Výběr barvy

Až půjdete do drogérie vybírat barvu, mějte na paměti, že intenzita kupovaných odstínů není taková, jako by vás barvil váš kadeřník. Je to z toho důvodu, že barvy z drogerie jsou určené do rukou amatéra, takže se tím zabraňuje zničení vlasů. Barva tedy ve finále nemusí být tak zářivá jako na ilustračním obrázku. Doma se raději do zásadních změn nepouštějte a soustřeďte se hlavně na to, že chcete zakrýt odrosty. Vybírejte proto barvu, která se co nejvíc podobá vašemu odstínu, pak bude snadnější vlasy sjednotit. Nejste-li si přece jen jistá, vyzkoušejte barvení nejdříve na jednom prameni třeba za uchem, aby případný nezdar nebyl vidět.