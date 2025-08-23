Mytí obličeje krok za krokem: Co děláte špatně a jak a proč to změnit

Možná se to nezdá, ale i obyčejné mytí obličeje je docela věda. Pokud si chcete zachovat krásnou pleť bez poskvrnky a co možná nejdéle i bez vrásek, je potřeba očistě tváře věnovat pozornost. Co dělat a co ne?
Jak často si mýt obličej?
I když řada lidí má ve zvyku mýt si obličej několikrát denně, neznamená to, že je to správně. V ideálním případě byste si měla mýt obličej ráno po probuzení, abyste odstranila bakterie nahromaděné za noc, a večer před spaním, kdy se zbavujete make-upu a nečistot nachytaných venku přes den. Častější mytí může pokožku vysušovat, což vede k nadměrné tvorbě kožního mazu a k předčasnému stárnutí pleti. Pokud si i přesto potřebujete očistit obličej i přes den, používejte místo vody obličejové ubrousky, ne však příliš často.
Marta Pušová
12. června 2020
Jakou zvolit vodu?
Výzkum prokázal, že používání horké vody výrazně narušuje kožní bariéru, vede ke zvýšené ztrátě vlhkosti (TEWL), vyššímu pH a podráždění. Studená zase dráždí kůži a láme kapiláry. Ideální je proto voda pokojové teploty, která je k pleti nejšetrnější. Jestli máte pocit, že vás klasická voda z kohoutku dráždí, může to být například vysokým obsahem chloru. Ideální je proto omývat si obličej pitnou vodou, případně filtrovanou. Obyčejnou vodu z kohoutku také můžete nechat odstát.
Marta Pušová
22. listopadu 2024
Pryč s make-upem
Spousta žen očistu obličeje řeší tak, že jde večer rovnou do sprchy, kde si teprve začne mýt obličej. Správný postup ale je odstranit si make-up odličovačem ještě předtím, než vstoupíte do sprchy. Čisticí gel, který ve vaně používáte, tak bude mít větší šanci dostat se hlouběji do pokožky a odstranit z ní co nejvíc nečistot a bakterií.
Marta Pušová
28. října 2019
Správný výběr produktů
Na produktech, které pro očistu obličeje používáte, samozřejmě také velmi záleží. A to i v případě, že nepoužíváte make-up, protože i tehdy na vaší pokožce po celý den ulpívají nečistoty a bakterie, které je třeba odstranit něčím účinnějším, než je obyčejná voda. V žádném případě ale nepoužívejte mýdlo určené na tělo nebo na ruce! To vaši pleť jen vysuší a rozhodně jí neprospěje. Na obličej používejte jen přípravky k tomu určené, abyste měla krásnou pleť.
Laura Poláková, Marta Pušová
26. července 2019
Čím obličej omýt?
Na očistu těla se často používá houbička nebo žínka, v žádném případě byste těmito produkty neměla mýt obličej, obzvlášť pokud jste je už předtím použila na jiné části těla. Nejlepší je umývat tvář holýma rukama, samozřejmě poté, co si je důkladně omyjete, abyste po obličeji nešířila nečistoty. Na žínku, i když je určená jen a pouze na obličej, raději zapomeňte, ve vlhkém prostředí koupelny v ní mohou ulpívat bakterie. Výjimku má konjaková houbička, která s pletí dokáže zázraky.
Marta Pušová
17. ledna 2020
Zdroj: osobní článek plus odborné studie (viz uvedené odkazy), healthline.com, aad.org