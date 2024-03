Umíte zacházet s řasenkou? Eliminujte chyby, aby vaše řasy byly šik

Zbytečně moc pohybu

Také jste odjakživa zvyklá při používání řasenky pumpovat se štětečkem v tubě tam a zpátky, abyste docílila co největšího množství barvy? Je na čase se to odnaučit. Tímto způsobem totiž docílíte tak akorát toho, že do řasenky dostanete spoustu vzduchu, což povede k rychlejšímu vysychání a řasenka začne žmolkovatět. Proto raději štětečkem kružte uvnitř tuby a přebytečnou barvu otřete o okraj.