Jak si udělat dobře, když nemáte u sebe vibrátor? Využijte prsty, polštář i židli

Samozřejmě nejsnadnější cestou, jak docílit orgasmu, pokud jste sama a bez hraček, je pomoci si prsty. Chcete-li ale mít vyvrcholení co nejsilnější, zkuste si trochu víc pohrát. Místo klasického dráždění klitorisu na něj zkuste jen lehce poklepávat. Poté kolem něj prsty kružte, ale nedotýkejte se ho a nepřecházejte ke klasickým intenzivním tahům, i když po tom toužíte. Napínejte sama sebe co nejdéle a odměnou vám bude hned několik silných vln orgasmu.

Pokud jste do svých hrátek ještě nezapojila vodu, máte nejvyšší čas. Možná vás překvapí, co dokáže obyčejný proud vody! Stačí ze sprchy odšroubovat hadici, naladit vodu na správnou teplotu a tlak, najít si dobrou pozici, zamířit a čekat, až se dostaví orgasmus, jaký s partnerem jen tak nezažijete. Nemáte li na sprše odnímatelnou hlavici, nevadí. Stačí se jen ve vaně šikovně posunout pod proud vody z kohoutku a vydržet.

Tři v jednom

Máte-li k dispozici lubrikant, opět si vystačíte s prsty. A také s pohodlným ležením. Uvelebte se v posteli tak, abyste mohla využít obě ruce. Jednou začněte dráždit klitoris přesně tak, jak to máte nejradši, prsty druhé ruky mezitím vsuňte do vagíny a tlačte na její horní stěnu v místech, kde se nachází G bod. Pokud vám dělá dobře dráždění v anální oblasti, využijte malíček stejné ruky, na který použijte lubrikant, a lehce ho vsuňte do análního otvoru.