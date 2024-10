Domácí pečivo

Židé slaví na jaře v době našich Velikonoc svátek pesach, během kterého není povoleno jíst klasický chleba z kvásku. I my bychom tedy mohli ve chvíli, kdy nám droždí chybí, upéct nekvašené pečivo – jenže kdo někdy absolvoval pesach, asi má ještě v živé paměti, že nekvašené suché macesy, které škrábou v puse, nemůže ani vidět.

Kvasnice, kvásek či prášek do pečiva nebo jedlá soda jsou v těstě totiž velmi důležité: Přeměňují cukry na oxid uhličitý, který těsto provzdušňuje a dodává mu nadýchanou podobu (každé kuchařce se asi někdy zdrcla buchta, a vznikl tak tuhý zákalec). Pokud tedy nechcete rezignovat na své oblíbené recepty, ve kterých jsou kvasnice, přinášíme rady, jak si kvasnice doma vyrobit či jak je nahradit.

Namnožte si kvasnice

Pokud máte doma ještě kvasnice, ale už je to poslední zbytek, můžete si je namnožit.

Suroviny

60 g cukru

60 g mouky

kvasnice

500 g uvařených a prolisovaných brambor

Cukr, mouku a kvasnice promíchejte s bramborami. Vše dejte do nádoby a uložte na 2 hodiny do tepla (můžete například ovlažit troubu, nikoliv však mikrovlnku, ta by kvasnice zabila). Poté přendejte hmotu naopak do chladu a temna. Kvasnice se vám rozmnoží, použít je můžete za 3 –4 dny. Na 1 kg mouky použijte polévkovou lžíci domácích kvasnic.

Recept na výrobu domácích kvasnic

Nemáte už ani trošku kvasnic? Pak vás zachrání pivo.

Suroviny

500 g brambor

60 g cukru

2 lžíce piva (nepasterovaného, nefiltrovaného nebo kvasnicového)

voda

Uvařte brambory do měkka, oloupejte a prolisujte. Přidejte k nim vodu, aby vznikla hustá kaše. Do ní pak dejte cukr rozpuštěný v malém množství vody tak, aby měl konzistenci sirupu. Vše dejte na teplé místo, po nějaké době přidejte pivo a dobře promíchejte. Nechte kynout dalších 24 hodin a máte droždí.

Kolik droždí z brambor použít na mouku Musíte vzít mnohem větší množství než u kupovaného, kde platí, že jedna kostka, tedy 42 gramů je zhruba na kilo mouky. Dávkujte tedy bramborové droždí a mouku 1:1. Před použitím droždí trochu nařeďte vodou, aby se s ním lépe pracovalo.

Výroba droždí z jablka

Suroviny

1 jablko

1 hrnek vody

1 hrnek hladké mouky

Postup:

Neoloupané jablko, v ideálním případě ze zahrádky bez chemie, nakrájejte na měsíčky. Vložte do uzavíratelné skleničky, zalijte hrnkem vody. Po dvou dnech jablko vyndejte. Vodu smíchejte s moukou v poměru 1:1. Nechte odstát 20 minut a máte droždí.

Kolik droždí z jablek použít na mouku V tomto případě musíte trošku experimentovat, protože droždí připravené doma není standardizované jako z obchodu, a tak přesně nevíte, kolik kvasinek se vám namnožilo. Droždí postupně přidávejte a počítejte s tím, že ho bude potřeba více než kupovaného.

Sušené droždí mějte doma pro jistotu

Dobrým tipem je mít doma k dispozici sušené kvasnice, jimiž ty čerstvé bez problémů nahradíte. Rozmíchejte je nejprve v mouce, pak přidejte další suroviny a vypracujte těsto. Platí, že 1 g sušeného droždí = 2,5 g čerstvého droždí.

Další triky, čím nahradit droždí

Pokud nechcete vyrábět domácí droždí a čekat, než bude, je třeba uvést, že čerstvé droždí lze v chuti a funkci nahradit pouze droždím sušeným. Všechny následující rady vám umožní, aby těsto vyběhlo, ale bude mít jinou chuť a strukturu. Jedním řešením je tedy najít rovnou recept, který nepracuje s droždím, anebo zkusit tyto triky, které droždí do značné míry zastoupí.

Domácí kvásek

Pokud nechcete péct už dnes, ideálně teď hned, vyrobte si vlastní kvásek. Ten chuť i funkci kvasnic v těstě nahradí velmi dobře. Nemusíte se ani přidávat do žádné skupiny, jako je Pečem pecen a podobně, a na Kváskové mapě hledat člověka, který by vám dal trochu kvásku. Ten je totiž vlastně zkvašenou žitnou moukou. Tady je recept na domácí kvásek.

Jedlá soda a citron

Jedlá soda je univerzální zázrak a pomůže nahradit i kvasnice. V případě, že má fungovat jako droždí (nebo kypřicí prášek), potřebujete získat oxid uhličitý. Smíchejte tedy jedlou sodu s citronovou šťávou v poměru 1:1. Na 125–150 g mouky budete potřebovat asi 1/4 čajové lžičky jedlé sody. Soda s kyselinou reaguje v těstě okamžitě, proto těsto dejte ihned do trouby.

Poměr jedlé sody a citronové šťávy 1:1

Mléko a ocet

Pokud nechcete mít těsto kvůli citronu příliš kyselé, nahraďtě ho kombinací mléka a octa v poměru 1:1. Pak ho opět v poměru 1:1 smíchejte s jedlou sodou. Těsto opět nenechávejte kynout a dejte ho rovnou do trouby.

Poměr jedlé sody a (mléko + ocet) 1:1

Jedlá soda a bílý jogurt

Podobně jako v předchozích dvou typech jde o získání kombinace zásady a kyselé složky, aby došlo k reakci a vznikal oxid uhličitý. Zde kyselou složku představuje bílý jogurt. Smíchejte čtvrt lžičky jedlé sody se 125 g bílého jogurtu.

Sodovka

Do těsta přidáte bublinky i díky sodovce s obsahem oxidu uhličitého. Opět okamžitě pečte.

Droždí v mrazáku

Zní vám to bláznivě? Droždí můžete ale i zamrazit. Takže když už si v obchodě vzpomenete na droždí, nakupte si ho do zásoby do mrazáku.

Chléb s kypřicím práškem

Řada z nás shání droždí proto, že si chce upéct domácí rohlíky či chleba, ale nemá zkušenosti s kváskem. Tak si jej zkrátka upečte z kypřicího prášku – výborný je například chléb z žitné mouky.