Jak si udržet opálení: Předejděte spáleninám od slunce a hydratujte

Pokračování 4 / 6

Opalovací kosmetiku držte v chladu

Životnost opalovacích krémů při skladování do 25 °C je většinou kolem dvou let. Při uchovávání na vyhřátých místech ale podléhají zkáze rychleji, pamatujte na to! Je jasné, že prošlé opalovací krémy se vám nebude chtít vyhodit, ale opravdu to raději udělejte. Nikdy totiž není možné odhadnout, jakým UV faktorem disponují. Snadno se tak může stát, že z vaší někdejší "padesátky" zbude pouhá "osmička".