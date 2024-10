Jak si ulehčit práci, než zazimujete zahradu

Posbírat poslední jablka, nachystat záhony na příští sezonu, navršit kompost. A taky se pustit do odklízení spadaného listí. Kdo je připraven, není překvapen.

Podzim pomalu, ale jistě postupně odhaluje svoji tvář. Vlastníkům zahrádek začíná perné období – zvlášť pokud touží sklízet plody své práce i v příštím roce. Aby šlo všechno hladce od ruky, je fajn se vybavit šikovnými pomocníky. Kteří by ve vaší výbavě neměli chybět?

Hrábě, rýče a vidle

Abyste neměli ruce plné mozolů při nekonečném hrabání, poohlédněte se po odlehčené variantě hrábí s „prsty nebo vějířem“. V ruce příjemně pruží a přehnaně netáhnou. Je dobrý i ten typ, u kterého se dají měnit násady. V případě rýče nebo vidlí se vám bude dobře pracovat s tím, který má spíš rovnější ostří. S dřevěnou násadou jsou levnější, s kovovou zase spíš pevnější. Do ruky lépe padne madlo ve tvaru D než T.

Drtič není štěpkovač

Drtič zahradního odpadu si poradí s drobnějšími větvičkami, ale i se spadaným listím. Je dobrým parťákem při střihání živého plotu – právě tenhle odpad bez potíží zpracuje. Výsledek procesu můžete využít na pokrytí záhonů před zimním obdobím, nebo ho lze přihodit do kompostu. Štěpkovač zpracuje i větší kusy dřeva. Výsledný produkt, tedy štěpku, můžete vysušit a využít i jako palivo.

Váha pily hraje svojí roli

Silné větve a kmeny svěřte klasickým nebo řetězovým pilám. Dostupné jsou ty s elektromotorem nebo benzinovým pohonem. Čím vyšší výkon pily zvolíte, tím spíš se dočkáte rychlejšího a hladšího řezu. Berte v potaz i váhu, čím lehčí stroj, tím jednodušeji a snáze se vám bude ovládat.

Smeták, nebo fukar?

Na pevné plochy typu terasa, chodník je to asi jedno – byť je varianta dvě dražší, je zase rychlejší a také se dají větvičky, hlína nebo listí nasát do vaku, u některých typů je možné obsah stlačit a tím pádem více než o polovinu zmenšit. Zahradní vysavače neřeší jen listí, ale poradí si často i s čerstvým sněhem. Při nasávání dejte velký pozor, aby přístroj nevcucnul kameny nebo jiné tužší předměty, poškodily by ho. Elektrické typy zahradních vysavačů méně váží a nedělají takový hluk, benzinové jsou ale lepším parťákem na rozsáhlejší pozemek.

Nůžky a nože

Klasické jednoruční nástroje běžné velikosti využijete na slabší větvičky a mladé výhony. Na silnější a starší větvoví sáhněte spíš po obouručních nůžkách, je dobré mít po ruce i lehkou ruční pilku. Neváhejte s pořízením nářadí na teleskopické tyči, když potřebujete ošetřovat vysoké stromy, případně živé ploty. Na živé ploty jsou elektrické lištové nůžky téměř nutností.

Expert na trávníky

Pod skoro nevyslovitelným názvem vertikutátor se skrývá pomocník (nejčastěji obsahující rotující válec s několika noži), který si poradí s prořezáváním a provzdušňováním trávníků a taky s invazí mechu. Díky němu do půdy snadněji proniknou živiny i vláha. Ruční vertikutátor se hodí na malou a špatně přístupnou plochu, benzinový na velké trávníky, suchou a tvrdou půdu. Jen počítejte s tím, že je poněkud hlasitější. Elektrický vertikutátor se hodí, když ho hodláte používat spíš výjimečně a vaše zahrada je střední velikosti.

Kompostér rozhodně ano

Je ten nejlepší čas pro založení kompostu neboli budoucího přírodního hnojiva. Do něj patří tráva, větvičky, zdravé listí, uvadlé květiny, popel ze dřeva, sláma, bílý papír, slupky, zbytky zeleniny, skořápky… Můžete ho proložit i zeminou a tu a tam promíchat. Jestli nemáte na přírodní kompostér prostor, můžete vyzkoušet otevřené nebo uzavřené kompostéry, a to buď plastové, dřevěné, nebo kovové. Ty jsou totiž vhodné kamkoli, i na balkon či terasu.

Nejkvalitnějšího kompostu se dočkáte přibližně za půl roku až rok.

Myslete na ochranu

Při hrabání listí si navlékněte rukavice, na práci se dřevem se vybavte těmi s drsnějším povrchem. Při zpracování větví nebo kusů dřeva nasaďte ochranné brýle, není od věci mít i ochrannou helmu se štítem. Jestli pila příliš hlučí, a vy máte citlivé uši, obstarejte si sluchátka.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/23"

Text: Kateřina Pokorná