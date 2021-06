Jak si uspořádat obývací pokoj a útulně ho zařídit? Ať v něm máte pořádek!

Obývací pokoj bývá středobodem domova. V něm se vítají a setkávají návštěvy, rodina tu sdílí veškeré své radosti i strasti. Jak vykouzlit útulný, odpočinkový a zároveň kreativní prostor, plný krásných dekorací? To vše vám poradíme i v úvodním videu.

Obývací pokoj by měl sloužit k odpočinku, zároveň do něj chceme umístit řadu věcí. Ke klidné atmosféře dopomohou textilní dekorace a tlumené světlo. Dekorace by měly vzbuzovat harmonii a optimismus. Je třeba myslet na kombinaci barev, dobré je to nepřehánět a kombinovat pouze dva až tři odstíny. Pokoj tak bude působit jednotně a vytvoří útulný dojem. Dekorace v podobě obrazů, které jsou agresivně tvarované či mají ostré linie a kubistické rysy, raději vyměňte za oblé kruhové objekty.

Jak tedy obývák zařídit, aby byl příjemný, praktický a snadno se v něm udržoval pořádek? Podívejte se na video v úvodu článku. Je z pořadu Královny pořádku na Mall.tv. Jeho moderátorky Lucie s Pavlínou pomohou s obývákem rodině se dvěma malými dětmi. Hračky, nadbytečné věci a neorganizovanost věcí jsou tady ihned znát. Jak si s tím Královny poradí?

A tady najdete video, jak pracovat při zařizování prostoru s barvami a tvary:

Jak uspořádat další prostory? Inspirujte se v pořadu Královny pořádku na Mall.tv.