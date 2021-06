Jak si užít anální sex: V těchto polohách se ho nemusíte bát!

Tato poloha je patrně nejideálnější, a to zejména pro začátečníky. Stačí, abyste si lehla na bok, vystrčila zadeček a mírně nadzvihla horní nohu, zbytek práce je pak na partnerovi, kterého upozorněte, aby byl něžný. Tato poloha nabízí i velkou dávku intimity, protože partner je k vám přitisknutý po celé délce těla. Pokud se vám zdá, že je průnik příliš hluboký, vždy ho můžete usměrnit stisknutím půlek. Další výhodou je to, že vás partner může volnou rukou dráždit na klitorisu či na prsou, případně si můžete pomoct i sama.

Zezadu

Touto polohou většina lidí automaticky začíná, pro to, abyste si získala lásku k análnímu sexu, však není úplně nejvhodnější. V tomto případě vás má totiž partner zcela ve své moci a je to on, kdo reguluje rychlost, sílu a hloubku průniku. Může se tak snadno stát, že podlehne vášni, neuhlídá se a zážitek pro vás může být bolestivý. Nechte si proto tuto pozici až na později, kdy si budete jistá, že se vám anální hrátky zamlouvají. V každém případě nezapomeňte na dostatek lubrikačního gelu, a to u každé anální polohy, protože řitní otvor se sám o sobě nezvlhčuje!