Jak si užít podzim aneb Podzimní desatero

„Těším se, až si budu moct obléct trenčkot, letní šaty už mě nebaví,“ řekla mi během největších veder snacha Terka a já začala přemýšlet, co si můžeme dopřát jen a jen na podzim. A je toho víc, než byste čekali.

1. Zpomalení

Díky kratším dnům nemáme pocit, že musíme stihnout tisíc věcí, takže si bez výčitek zalezeme pod deku s knížkou a hrnkem horkého čaje. Prostě v tomhle období znovu začneme vyhledávat teplo a pocit domácího bezpečí, zklidníme se, zpomalíme a přidáme na odpočinku.

2. Vůně pro štěstí

Celé léto moje difuzéry, světýlka a svíčky zahálely, ale teď přišel jejich čas. Nejde jen o uklidňující mihotavé světlo, ale hlavně o vůně. Hrušek a jablek, hřebíčku, smrku… Vyzkoušejte třeba směs esenciálních olejů od české firmy Saloos s názvem Podzimní osvěžení.

3 . Prodloužené víkendy

Nevím, jak vy, ale mě přes léto nikdo nikam nedostane. Je mi vedro, takže chci být většinu času u vody. Na podzim je to jiné. To mě baví objevovat města a vyrážet na tří až pětidenní dobrodružství. Levné letenky najdete třeba na Honzovyletenky.cz, kde se dají koupit do tisícovky lety do Francie, Itálie, ale i Španělska. A památky v tomhle období vypadají obzvlášť lákavě.

4. Sauna a masáže

„Konečně se ochladilo, můžeme vyrazit do sauny a na masáž,“ napsala mi kamarádka Irena a já věděla, že podzim je tady a s ním i wellness užívání. Vířivka, bazén, pára, sauna a doteky masérky. Co si vyberete vy?

5. Pro milovníky polévek

V dětství jsem nad nimi ohrnovala nos, ale čím jsem starší, tím víc jsem polévkový typ. Rozhodně se chystám uvařit několikrát za sezonu dýňovou se zázvorem a slunečnicovými semínky, ale pomalu přichází čas i na hutnou zelňačku s klobásou a smetanou. Dnes už je nemám jako „předehru“ před hlavním chodem, ale dopřávám si je jako zdravé a výživné hlavní jídlo.

6. Setkání s minulostí

Podzim často přináší nostalgické pocity, na tom není nic špatného. Naopak. Užijte si trochu sentimentu, prohrabejte se starými fotkami, uvědomte si, jaký kus cesty jste v životě ušli, co všechno jste překonali. A když už v tom budete, zamyslete se, kam chcete dál směřovat. Klidně si sepište takzvaný bucket list, do kterého zaznamenáte všechny své sny, místa, která chcete vidět, a zážitky, které byste nechtěli minout.

7 . Čas na vrstvení

V letním oblečení se kila navíc dost těžko maskují, ale podzimní vrstvení je k našim tělům mnohem shovívavější. Navíc kombinace šatů, kecek a džínové nebo kožené bundy je nesmrtelná. Troufnete si na letošní trend, kterým jsou zvířecí motivy?

8. Kýčovité fotky

Podzimní listí je jako přírodní barevný filtr. Syté barvy jsou sice trochu kýčovité, ale právě to je teď povoleno. Udělejte si den focení v parcích, lesích nebo u řeky. Neobvyklé světlo a barvy vytvoří fotografi e jako od profesionála. Nejlepší je spojit focení s piknikem s přáteli. Pochutnáte si, pobavíte se a ještě uděláte krásné fotky.

9 . Kdo vyběhne?

Podzimní počasí je ideální pro venkovní aktivity, protože chladnější, ale stále příjemné teploty lákají k pohybu. Turistika, běh, jízda na kole nebo procházky v přírodě jsou v tomto období skvělé. Díky mírnějším teplotám není tělo pod takovým náporem jako v létě. Navíc se otvírají podzimní kurzy, ať už taneční, jógové, nebo třeba pilates, kam se můžete přihlásit.

10. Spánek budiž pochválen

Když se na podzim krátí dny a prodlužují noci, tělo se přirozeně přizpůsobuje změnám v množství světla. Ve tmě tělo produkuje hormon melatonin, který navozuje pocit únavy a připravuje tělo na spánek. Kratší dny znamenají, že melatonin se začne produkovat dříve, což může vést k dřívějšímu usínání a lepší synchronizaci těla s přirozeným cyklem světla a tmy. Jednoduše se dá říct, že díky podzimu se mnohem líp a déle vyspíme.

