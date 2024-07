7 tipů, jak vykouzlit pohodu na zahradě

Je krásné, když můžete prázdninové dny trávit na zahradě. Je to v podstatě další pokoj vašeho domova, alespoň během letní sezony, tak si tu zelenou oázu užijte pořádně. Máme pro vás pár šikovných tipů, které by se vám mohly hodit.

Zahradní kuchyně

Jednoduchou venkovní kuchyni si můžete docela dobře sestavit z bytelných dřevěných beden a několika prken. Použít můžete věci z vlastních zásob, pak dřevo lehce přebruste a natřete olejem či navoskujte. Nové bedničky si ale můžete pořídit v zahradnických centrech nebo hobby marketech. Pak už stačí jen do kuchyně přistavit pojízdný gril a můžete se pustit do přípravy jídla.

Nářadí vždy po ruce

Zahrada potřebuje teď v létě, každodenní péči. Drobné nářadí a rukavice nebo svazek přírodního lýka můžete mít pořád na svém místě. Stačí si ze staré vycházkové hole udělat jednoduchý stojan a zapíchnout ho přímo do trávníku nebo záhonu.

Voňavé mini záhonky

Při letním vaření vám přijdou vhod čerstvé voňavé bylinky. Nakupte si pár dobře zapěstovaných sazenic a sesaďte je třeba do starého džberu nebo mísy. Nezapomeňte dolů nasypat vrstvu drenáže a přidat kvalitní zeminu. Pak už stačí posadit bylinky na světlé místo a postupně sklízet nať.

Útulné posezení

I do té nejmenší zahrady patří stůl s židlemi, kde si můžete prostřít rodinnou snídani či oběd, posedět s přáteli nebo si třeba zahrát šachy. Nezapomeňte, že by to nemělo být příliš daleko od domu, kam budete často chodit pro nezbytné věci nebo jídlo. V dosahu by také měl být zdroj vody.

Tajný kout

Máte velkou zahradu plnou romantických zákoutí? Byla by škoda si je neužít, třeba na přemýšlení, rozjímání nebo četbu oblíbené knihy. Stačí na lehce skryté místo postavit lavičku a přidat třeba lehký přehoz nebo deku a solární lampičku či svícen.

Po setmění

Svou zahradu si můžete užít i po setmění, stačí si do ní pořídit pár světel nebo světelných řetězů. Ideální jsou ta solární, která se během dne nabijí a v noci pak vydrží svítit až několik hodin.

Osvěžující koupel

Nepotřebujete hned bazén nebo jezírko, postačí vám třeba starý lavor po babičce. Nalijte do něj vlažnou vodu, přidejte hrst čerstvých okvětních růžových lístků a dopřejte svým chodidlům osvěžující letní koupel.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 6/23"

Text: Olga Trešlová