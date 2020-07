Jak si užít románek na dovolené, aby se partner nic nedozvěděl? Hlavně opatrně!

I když máte dlouhodobý a fungující vztah, není nic neobvyklého, že sníte o žhavém letním dobrodružství. A pokud vyrazíte na dovolenou s kamarádkou, zatímco váš partner zůstane doma, pak se prázdninový románek přímo nabízí, tedy pokud na to máte svědomí. Jak to však uhrát, aby vše zůstalo utajené?

Nezapírejte partnera Pokud na rozpálených plážích jižních zemí potkáte muže, díky kterému zatoužíte po dovolenkovém románku, buďte k němu upřímná. Říká se sice, že letní lásky mají život jepičí, neznamená to ale, že by se do vás nemohl zamilovat. Pokud máte skutečně v úmyslu prožít pouze prázdninovou aférku, na rovinu mu řekněte, že máte doma stálého partnera a netoužíte po ničem závazném. Jestli na vaši hru přistoupí, není co řešit a vy se můžete oddat letní lásce.

Přemýšlejte, kam to zajde Dovolenkový románek nemusí nutně znamenat, že s mužem, který vám padl do oka, musí dojít až na sex. Promyslete si, co vlastně chcete prožít, a také to, jestli jste schopná po návratu domů ustát před partnerem tíhu svého svědomí. Krátká letní nevěra vám totiž určitě nestojí za to, abyste si ničila dlouhodobý vztah, že? Vaše aférka proto může probíhat tak, že se svým „vyvoleným" prožijete pár výletů, večeří, drinků, flirtů a možná i polibků, ale nikde není řečeno, že to musíte nechat zajít dál. Pokud se necítíte na aférku se vším všudy, do ničeho se nenuťte. Užijte si to prostě tak, abyste byla maximálně spokojená vy!

Pozor na fotky a sociální sítě Chcete-li váš objev udržet v naprosté tajnosti, musíte být opatrná. Je jasné, že byste na žhavou letní lásku měla ráda památku, vyvarujte se však raději společného focení, minimálně takového, kde by bylo poznat, že mezi vámi bylo něco víc. Stejně tak raději nesdílejte na sociálních sítích žádné příspěvky ve spojitosti s vaší letní láskou. Doma tak předejdete nepříjemným otázkám, ze kterých byste se možná nemusela umět vylhat.

Nesdílejte kontakty Ať už je vaším objevem místní muž, turista z jiné země nebo dokonce Čech, který vyrazil do stejných končin jako vy, neberte si na něj telefonní číslo, nedávejte mu svoje ani si nevyměňujte kontakty na sociálních sítích. Stejně tak buďte opatrná v tom, co mu o sobě prozradíte. I když se podobné situace dějí spíš ve filmech, nikdy nevíte, co se může stát. Třeba i to, že se vás v budoucnu pokusí vyhledat, což by mohlo zničit vše, co jste vybudovala s partnerem, který na vás čeká doma.