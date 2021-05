Jak si vybrat správný pudr? Zaměřte se na odstín i na konzistenci!

Co pudr zvládne?

Než se pustíte do hledání toho pravého pudru, je třeba si říct, co od něj očekáváte. Chcete, aby vám zmatnil pleť, která se nevzhledně leskne, a zafixoval make-up na celý den? Tak to je v pořádku! Přesně tohle by totiž kvalitní a spolehlivý pudr měl zvládnout. Naopak neumí sjednotit pleť nebo maskovat nedokonalosti, o to se postará make-up a korektor. Pudr vlastně funguje jako taková třešnička na dortu!

