Jak si vybrat terapeuta, aby byl dobrý a vyhovoval vám

Svěřit se se svým trápením cizímu člověku nebývá jednoduché. Ke sdílení bolesti potřebujeme většinou osobu, které věříme a která nám naslouchá a zároveň nám dokáže poradit, jak s věcmi naložit, či nám pomůže najít řešení. Jak takového člověka vybrat?

Už to není tabu Duševnímu zdraví se konečně začíná věnovat dostatek pozornosti i od běžných lidí, nejen od odborníků. Zatímco dříve šlo o stigmatizované téma a člověk, který docházel na terapii, se za tuto skutečnost často styděl, nyní se situace mění a i veřejně známé osoby se svými terapiemi netají. Do společenského povědomí se tak dostává i téma duševní bolesti, depresí a sebevražd. A nemusí jít jen o takto závažné problémy. Často si jen opakovaně vybíráme špatného partnera, nevíme, proč si nedokážeme najít čas na sebe a jen upřednostňujeme druhé lidi. Chceme to změnit a nevíme jak. Terapie je možnost, jak poznat sama sebe, své návyky, uvažování, vzorce chování. Můžeme porozumět nevědomým aspektům mysli, dostat se až ke kořenům potíží v minulosti, jejich příčinám. Tak můžeme přijmout vlastní minulost a začít řešit svůj současný život. Když se poznáme, otevře se nám prostor ke změně. Řešíte, jak si nastavit hranice ve vztahu? Mrkněte na video na názor psychoterapeuta:

První krok k nalezení terapeuta Zjistěte, jaký typ terapie byste potřebovali, tím, že si položíte pár základních otázek. Hledáte nějaké vodítko k zásadní životní změně? Nebo si myslíte, že trpíte nějakou poruchou? Nebo jen potřebujete vyřešit konkrétní situaci – například jak postupovat při rozvodu, abyste co nejméně ublížili dětem? Pokud jste již měli terapii, přemýšlejte o tom, co se vám líbilo a co ne. Pak se zeptejte svých přátel, obvodního lékaře a gynekologa, zda vám neumí někoho doporučit. Každý terapeut také praktikuje jinou metodu: Laik ale zpravidla neví, jaký je rozdíl mezi kognitivně behaviorální terapií, hlubinnou, gestalt terapiií či terapií, která využívá psychoanalýzu. Obecně se dá říci, že hlavní je míra, jak moc vás terapeut vede, nabízí vám řešení a dává úkoly, nebo zda je jen průvodcem, který vám umožňuje, abyste si na věci přišli sami. Ze všeho nejdůležitější ale je, abyste si s terapeutem lidsky sedli a důvěřovali mu. To poznáte jen díky osobnímu kontaktu – a přitom se můžete terapeuta zeptat, jak pracuje, jaké metody používá.

Opravdový odborník Dejte si také pozor na to, že na dveře si každý může napsat poradce, osobní poradenství a podobně, k tomu nepotřebuje žádnou licenci. Aby někdo mohl ale dělat psychoterapii, musí sám projít psychoterapeutickým výcvikem. Proto si zjistěte, jaké má váš potencionální psychoterapeut vzdělání, případně zda je členem profesní organizace. Webové stránky většiny těchto skupin mají databáze, které umožňují vyhledat odborníky v okolí – což je skvělý způsob, jak najít pomoc, pokud jste nedostali žádná osobní doporučení.

Zkusmý první kontakt Když jste našli někoho slibného, požádejte o informativní telefonát nebo o setkání, než se naplno rozběhne terapie. "Zeptejte se, zda má terapeut zkušenosti s problémy, které vás trápí, a jakým způsobem bude terapie probíhat. Také by mělo zaznít, jak dlouho bude zhruba terapie trvat, co je jejím cílem a jak poznáte, že jste ho dosáhli," radí Lynn Bufka, PhD, výkonná ředitelka Americké psychologické asociace. Hledání terapeuta může nějakou dobu trvat a možná se budete muset setkat s několika odborníky, než najdete toho, který vám bude sedět. "Měli byste mu důvěřovat a souznít s myšlenkou, že se budete muset právě tomuto člověku svěřit se svými nejtajnějšími myšlenkami. I když si nevybíráte člověka, který bude vaším přítelem, je důležité, abyste cítili jeho respekt k vám," doporučuje Bufka.

Co můžete během terapie očekávat To, co se děje na sezeních, závisí na typu psychoterapie, přičemž směrů je opravdu mnoho. Řada terapeutů také kombinuje prvky různých přístupů. Tady je na ukázku několik z nich:



Kognitivně behaviorální terapie Najdete ji také pod zkratkou KBT, případně anglickou zkratkou CBT, což je doporučená léčba úzkostných poruch a deprese. Terapie vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se identifikují a změní chybné a porušené představy, myšlenky a chování. Lidé trpící depresemi mají sklon vysvětlovat si všechna fakta ve svůj neprospěch. Úzkostní lidé zas mají tendenci hledět do budoucnosti s obavami a ti, kdo mají nízké vědomí vlastní hodnoty, přeceňují úspěchy druhých a podceňují své vlastní. Tato terapie učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování. Například když se v práci kolegyně nezastaví, aby s člověkem prohodila pár slov, může ho napadnout: Musí mě nenávidět. Jsem bezcenný. Během terapie by ale terapeut pomohl tyto neužitečné myšlenky identifikovat a nahradit je realističtějšími. „Zřejmě je zaneprázdněná a nemá čas se zastavit, se mnou to nesouvisí," by byla jedna z lepších variant. U problémů s úzkostí KBT také obvykle zahrnuje expozici, během které se pacient postupně vystavujete věcem, kterých se bojí. Pokud tedy má fóbii z výtahu, bude pracovat s terapeutem na tom, aby se ve výtazích a kolem nich cítil lépe.

Terapie přijetí a závazku Tenhle typ terapie, známý také pod zkratkou ACT, je relativně nová forma psychoterapie, která vychází z KBT. Je účinná při úzkostech, depresi, a dokonce i při chronické bolesti a zneužívání návykových látek. Metoda zdůrazňuje význam psychické flexibility, pacienti se učí všímat si a přijímat náročné myšlenky a pocity. Přístup pomáhá lidem adaptovat se na složité životní situace tím, že je přijmou a nechají volně proběhnout. Důležité je nerozvíjet neproduktivní myšlení typu „Co by bylo, kdyby…" To umožňuje lidem investovat energii do řešení problému, místo aby se snažili bojovat s věcmi, které nelze změnit.

Dialekticko behaviorální terapie Existuje také dialektická behaviorální terapie (DBT), která poskytuje hloubkovou léčbu. Metoda kombinuje KBT s jinými přístupy a mimo jiné řeší sebevražedné a sebepoškozující chování, hraniční poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy a zneužívání návykových látek. Nebo můžete zkusit psychodynamickou terapii, ve které se naučíte definovat své problémy a porozumět tomu, jak vaše historie a minulé vztahy ovlivňují vaše současné chování.

Obecné poradenství Pokud máte problémy v práci nebo ve vztazích nebo se jen cítíte mizerně, rozhovor s terapeutem pomůže. Poradenství se obvykle nezaměřuje na léčbu závažných problémů duševního zdraví, ale pomáhá lidem zjistit faktory, které způsobují, že nejsou šťastní. Poradci obvykle pomáhají identifikovat problém, aby člověk mohl být šťastný a užívat si života. Manželští a rodinní terapeuti se specializují na práci s páry a rodinami.

Vydejte se na cestu Zkomplikovali jsme vám to teď? Máte pocit, že si nejprve musíte nastudovat směry psychoterapie a pak se pro někoho rozhodnout? Nemusíte, berte to jen jako informaci, že když vám psychoterapeut či jeho metody nesednou, neznamená to, že pro vás psychoterapie nemá smysl, ale jen, že si musíte či můžete najít někoho jiného, že není jen jedna psychoterapie, ale že každý může pracovat jinak. Vyzkoušíte 2–3 terapeuty a určitě si to sedne. Nejdůležitější je rozhodnutí, že se chcete změnit a vydat se na cestu k této změně. Dobrá zpráva je, že pokud najdete kvalifikovaného terapeuta, je pravděpodobné, že vám pomůže. Vědecké studie prokázaly, že u stavů, jako je úzkost a deprese, je terapie mluvením většinou stejně účinná jako psychotropní léky, nemá však vedlejší účinky a její dopad je dlouhodobější. Je to rozhodně lepší, než jen užívat léky proti depresi, kterých se v Česku předepisuje každoročně obrovské množství.