Konzistence rizota by neměla být suchá, spíše tekutá. Na závěr vmícháme nastrouhaný parmazán a kousek másla pro zjemnění. Podáváme ihned.

Stáhneme plamen na třetinový výkon. Rýži podlijeme vínem a mícháme, dokud se nevyvaří. Poté začneme postupně po sběračkách přilévat vývar. Pro začátek přilejeme dvě sběračky, přidáme pokrájené lišky a kmín. Mícháme, dokud se tekutina nevstřebá, a přilejeme další sběračku. Rýži osolíme, opepříme a přidáme nakrájený rozmarýn. S přiléváním vývaru pokračujeme, dokud není rizoto hotové: rýže by měla být uvařená na skus, měkká, ale s pevným středem.

Na náplň rozehřejeme v kastrole máslo a panenský olivový olej – dohromady asi 3 lžíce. Vsypeme 2 rozdrcené stroužky česneku a hrst jemně sekané pažitky. Přisypeme 400 g lišek a smažíme, dokud nezačnou krásně vonět. Posolíme a pod pokličkou na mírném plameni dusíme, až změknou. Lišky jsou poněkud tužší, takže počítejme asi s 15 minutami. Kontrolujeme, zda se nevysmažila šťáva – pokud ano, podlijeme směs trochou horké vody. Jakmile jsou houby měkké, zjemníme šťávu smetanou (asi 3 lžíce) a podle chuti osolíme a opepříme. Na každou palačinku naneseme trochu náplně a zarolujeme ji nebo složíme do šátečku. Hezkou ozdobou jsou květy pažitky.

Ze 150 g hladké nebo polohrubé mouky, 500 ml mléka, 3 vajec a špetky soli ušleháme těstíčko na palačinky . Rozehřejeme nepřilnavou pánev a potřeme ji trochou oleje. Jakmile se olej rozehřeje, naběračkou na něj nalejeme trochu těstíčka a krouživým pohybem ho rozlijeme po celé pánvi. Asi po dvou minutách palačinku opatrně obrátíme; můžeme to zkusit i nadhozením pánve. Osmažíme i z druhé strany. Jakmile se objeví typické hnědé puchýřky, je palačinka hotová.

Vsypeme kostičky brambor a vaříme dalších 10 minut, dokud brambory nezměknou. Dochutíme octem, dosolíme a postupně do polévky vyklepneme vejce tak, aby se neporušil žloutek a bílek se kolem něj zatáhl. Po chvíli opatrně zamícháme ode dna, aby se vejce nepřichytila, ale zůstala celá. Vaříme na mírném ohni asi 3 minuty tak, aby bílek ztuhl a žloutek ještě zůstal tekutý. Kulajdu stáhneme z ohně, vmícháme pokrájený čerstvý kopr a dochutíme čerstvě drceným pepřem.

Houby dáme do hrnce, zalijeme 2 litry vody, přidáme oloupanou rozpůlenou cibuli, bobkový list, celé koření, kmín, libeček a osolíme. Přivedeme k varu a vaříme 15 minut. Mouku rozmícháme ve smetaně a naředíme ji trochou studené vody. Směs vlijeme do polévky přes sítko, prošleháme a uvedeme k varu.

Lišky na víně s kotletou

Suroviny: 4 porce

brambory nové typ B 400 g

řepkový olej

sůl

máslo 30 g

šalotka 2 ks

lišky 400 g

pepř mletý

bílé víno – suché 100 ml

citronová šťáva 1 lžička

tymián 1 plechovka

vepřové kotlety 4 ks

chilli 1 špetka

Postup

Brambory pečlivě omyjeme a se slupkou nakrájíme na tenká kolečka. Naskládáme na plech, pokapeme asi 2 lžícemi oleje, osolíme a pečeme při 200 °C dozlatova. V pánvi zahřejeme lžíci oleje s máslem. Necháme zesklovatět šalotku, vsypeme nakrájené lišky a restujeme je asi 5 minut. Pak je osolíme, opepříme, zalijeme bílým vínem a citronovou šťávou a na mírném plameni dusíme asi 10 minut, aby houby změkly a víno se vyvařilo. Vsypeme lístky tymiánu, velmi krátce osmahneme a uchováme v teple.

Kotlety lehce naklepeme a vetřeme do nich sůl smíchanou se špetkou chilli. Pánev vytřeme olejem a zahřejeme ji. Vložíme kotlety a opékáme dozlatova, asi 3 minuty z každé strany. Maso naskládáme do pánve k liškám a vložíme do trouby. Při teplotě 160 °C necháme maso asi 5 minut dojít. Servírujeme s opečenými plátky brambor.