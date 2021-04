Jak si zorganizovat kosmetiku: Díky těmto trikům v ní budete mít pořádek

Co dělat, když nemáte po ruce kosmetiku? Podívejte se na video:

Vyhraďte si na zorganizování kosmetiky odpoledne a vezměte to z gruntu. Kousek po kousku si prohlédněte každý produkt a zjistěte jeho spotřební datum. Pokud už přesluhuje, nemilosrdně ho vyhoďte. Nechcete si přece způsobit nepěknou vyrážku či zánět! Stejně tak se přípravku zbavte ve chvíli, pokud je zvláštně cítit nebo vypadá jinak, než by měl. Uvidíte, kolik kosmetiky vám najednou ubyde!

Nyní vás čeká druhé kolo. Z kosmetiky, která vám zbyla, vyřaďte tu, kterou nepoužíváte. Určitě ve svých zásobách máte rtěnky, které jste použila jednou a pak jste zjistila, že vám jejich odstín nesluší. To samé platí i o paletce stínů, jejíž barvy se vám přestaly líbit, nebo o tvářence či řasence, které vám prostě jen nevyhovují. Pokud tyto produkty nepoužíváte, jen vám zbytečně zabírají místo. Samozřejmě chápeme, že je vám líto téměř nepoužitou kosmetiku vyhodit, můžete však udělat dobrý skutek a věnovat ji například nějakému spolku, který podporuje ženy bez domova.

Vyčistěte „nástroje“

Správně by se štětce a houbičky na make-up měly čistit po každém použití, ale ruku na srdce – kdo na to má čas a opravdu to dělá? Aspoň jednou měsíčně však oboje podrobte důkladnému čištění teplou vodou a jemným šamponem, dokud štětce i houbičky nebudou úplně čisté, a poté je nechte přirozeně uschnout. Mezitím po každém použití použijte dezinfekční sprej na štětce, který je z velké části zbaví bakterií a seženete ho v běžné drogerii.