Jak ukládat jídlo do ledničky: Zachraňte potraviny a ušetřete

Skládáte potraviny tam, kde je zrovna v chladničce místo? Není divu, že se vám jogurty, maso nebo pomazánky rychle zkazí. Pamatujte, že teplota není v chladničce na všech místech stejná.

Největší zima je v nejspodnějších patrech lednice, a proto by tam měla přijít hlavně zelenina a ovoce.

Bez obalu

Nejdříve odstraňte všechny igelitové obaly a fólie, aby jablka nebo hrušky mohly dýchat. Do střední části dávejte hotová jídla, uzeniny, ryby a maso. A úplně nahoru, kde je „nejtepleji“, patří všechny mléčné výrobky. Chladničku také zbytečně nepřeplňujte.

Sýry

V plastovém sáčku jim hrozí plíseň. Připravte si proto polovoskovaný papír, potravinářskou fólii nebo alobal, které zabrání vysychání.

Maso

Nenechávejte ho v obalu, ve kterém jste ho přinesla z obchodu. Patří do uzavíratelné krabičky. Tu dejte co nejdál od mléčných výrobků.

Náš tip Nakupte či vypěstujte si bylinky do zásoby. Omyjte je, osušte, natrhejte na menší kousky a spolu s olivovým olejem vložte do tvořítek na led. V zimě se vám budou určitě hodit.

Houby

Čerstvé houby určitě nesmí zůstat v igelitovém sáčku. Jednoduše je přemístěte do prodyšné nádoby. Pamatujte, že v chladničce je můžete skladovat maximálně dva dny.

Ovoce

Ovoce a zelenina patří do nejspodnější části, právě tam je nejchladněji. Většina chladniček zde má šuplíky určené právě na tyto suroviny.

Vejce

Z papírového obalu, ve kterém jste je koupila, je přendejte do chladničky užší špičkou dolů.

Hotové jídlo

Nejdříve musí pořádně vychladnout, a teprve potom ho uložte ve skleněné nádobě nebo hrnci. Do chladničky nebo mrazáku by mělo být uložené nejpozději do dvou hodin od uvaření.

Bylinky

Můžete je zabalit do vlhké utěrky. Nebo je vložte do skleničky s vodou.

Nápoje

Nemá-li vaše chladnička speciální místo na nápoje, ukládejte je do dveří.

Co do ledničky nepatří? Brambory, česnek, cibule, mrkev

Neotevřené konzervy tuňáka a rybiček

Med

Banány

Chléb

Olivový olej

Jděte na to chytře

Když přijdete z nákupu, neukládejte nové potraviny dopředu. Podívejte se na datum spotřeby a podle něj v chladničce suroviny řaďte.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 9/2019"

Text: dan