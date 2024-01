Jak správně pečovat o ruce v zimě? Tipy do mrazu i na doma

Suchý vzduch ve vnitřních prostorách a naopak chladný vzduch venku má na pokožku rukou negativní vliv. Stačí několik dní vynechat péči o ruce a nehty a je to vidět (a cítit). Vrchní část pokožky rukou se v zimě méně promazává, dochází k jejímu vysušování, a to je jen krok k drobným rankám, prasklinám, začervenání nebo šupinkám.

Schovat a mazat!

Schovat ruce do rukavic je alfou a omegou, ale jen to opravdu nestačí. V mrazivých dnech je nezbytné pravidelné používání vhodného krému na ruce a v tomto případě jsou ideální krémy na bázi oleje nebo s bambuckým máslem či s měsíčkem. Ty se dokážou rychle vstřebat a zanechávají na rukou jen jemný ochranný film. Ještě vyšším stupněm péče je krém, který obsahuje i faktor chránící před slunečním zářením, protože škodlivé UVB záření tu máme po celý rok, nejen v létě. Určitě na ruce nepoužívejte tělové mléko, to je před chladem a vysycháním neochrání, ba naopak, obsahuje totiž větší množství vody.

V případě, že jsou ruce už chladem poškozené, popraskané nebo vysušené, můžete sáhnout po ošetřujícím gelu s betaglukanem. „Betaglukan dokáže rychleji regenerovat případné poškození kůže,“ říká odborník Adrián Doboly z biotechnologické laboratoře Natures.

Správná péče

I pokožka rukou si zaslouží rozmazlování, a to například v podobě vhodného zábalu. Doma si můžete udělat zábal ze dvou lžic nasekaných ovesných vloček, lžíce medu, dvou lžic kysané smetany a půl lžíce kokosového oleje. Vše smíchejte a naneste na pokožku rukou. Natáhněte si kosmetické nebo jednorázové rukavice. Můžete nechat působit i přes noc. Zábal pokožku vyhladí, zvláční a vy se zbavíte nepříjemných šupinek.

Pokud vás na domácí péči příliš neužije a raději se svěřujete do rukou odborníků, zábal, někdy doplněný příjemnou masáží, si nechte udělat v kosmetickém či nehtovém salonu.

Vyživujte zevnitř

Kromě vnější péče je vhodné pokožce celého těla včetně rukou dodávat vitalitu a pružnost zevnitř. K tomu jsou určené speciální výživové doplňky s kolagenem. Účinek kvalitního kolagenu se projeví na stavbě pokožky, nehtů, ale i vlasů. Nejúčinnější je pak ten, který se užívá v tekuté formě. V tomto případě se ho dokáže do organismu vstřebat až 99 % procent, což je podstatně více než při užívání kolagenu v tabletkách. „Ideální je ředit tekutý kolagen s vodou a vypít ho každý večer před spaním,“ říká Katarína Demetriou z biofarmaceutické společnosti Pharma MKL.

Ještě lepšího výsledku dosáhnete, pokud si každý den dopřejete i krátkou masáž rukou. Jednoduše třete jednu o druhou, nevynechejte dlaně, klouby ani prsty. Tím se zvýší prokrvení i teplota rukou. Na závěr několikrát tleskněte. Rukám uděláte dobře a sobě samým zatlestkáte za to, jak krásně se o sebe staráte.