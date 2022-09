Jak to dělají? Will Poulter, Mae Whitman a další dětské hvězdy, které nestárnou

Herečka Mae Whitman se proslavila už jako malé dítě. Jako mladá si v roce 1996 zahrála ve filmu Den nezávislosti. Vedlejší roli měla také ve filmu One fine day. Nejvíce lidí ji však pravděpodobně zná pro její účinkování v zábavném sitcomu z roku 2003 s názvem Arrested Development.

Thora Birch jako nejlepší dětská herečka

Thora Birch získala v roce 1988 cenu Young Artist Award pro nejlepší mladou herečku do devíti let. Známá je především z legendárního halloweenského snímku Hokus pokus. To ale není zdaleka jediný její úspěšný filmový počin. Za svou roli ve filmu Americká krása byla totiž nominována na cenu Bafta, takže její kariéra dál strmě stoupala.

Nyní je Birch elegantní čtyřicátnicí a je nutné podotknout, že na svůj věk tato herecká ikona rozhodně nevypadá. Navíc ani v dospělosti rozhodně nepřestala sklízet úspěchy za své filmové výkony. Za zmínku stojí například cena Emmy za její roli ve snímku režiséra Petera Levina Z bezdomovce na Harvard: Příběh Lizy Murray.