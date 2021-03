Jak to zvládnout bez sexu v lockdownu? Pomůže vám jóga i háčkování. Jak?

Jak si to udělat sama? Podívejte se na video:

Nejjednodušší způsob, jak si pomoci od sexuální tenze, je masturbace. K uspokojení vám může stačit jen lubrikační gel a prsty, pro náročnější je pak ideální zaměřit se na erotické hračky, jako jsou dilda, vibrátory a nejrůznější satisfyery, fungující na podtlakové bázi. Jestli na vás touha po sexu přišla nečekaně a žádné hračky zrovna po ruce nemáte, nezoufejte. Silného orgasmu můžete dosáhnout i ve sprše nebo zkuste hračky nahradit něčím, co máte v domácnosti. Fantazii se meze nekladou!

Gurmánský orgasmus

Řada žen svoji sexuální touhu zajídá a zapíjí, což rozhodně nevede k ničemu dobrému a určitě se tak nedá fungovat na denní bázi. Pokud je to ale jednou za čas a vy už to opravdu nedokážete vydržet, dopřejte si místo klasického orgasmu ten gurmánský. Můžete si buď objednat skvělé jídlo z dobré restaurace a máte to bez práce, nebo si dopřejte zážitek se vším všudy a netradiční a chutné jídlo si uvařte sama. Nakonec si na něm náležitě pochutnejte a nezapomeňte si k němu dát také dobré víno, které výsledek ještě umocní.