Jak uchovávat kosmetiku na dovolené? Sázejte na ledničku a stín

Pleťové krémy

Jestli svou pleť hýčkáte a dopřáváte jí péči v podobě drahých pleťových krémů, buďte opatrná a pečlivě si prostudujte etikety, kde se většinou uvádí, při jakých teplotách mají být krémy uchovávány. Běžně to bývá zhruba 5–25 stupňů Celsia. Tyto krémy proto raději převážejte v izolační kosmetické taštičce a ihned po příjezdu do hotelu je schovejte do ledničky.