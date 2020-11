Jak ukončit nevydařené první rande: Triky, které vám pomohou vycouvat

Buďte upřímná

Ne nadarmo se říká, že s upřímností nejdál dojdeš. Právě proto je nejlepší jednat narovinu, i když to tomu druhému nemusí být vždy příjemné, což je v případě rande dost pravděpodobné. Jakmile poznáte, že se nic nevyvíjí tak, jak jste si představovala, zkuste to svému protějšku vysvětlit. Řekněte mu, že z vaší strany jiskra nepřeskočila, a tak si v klidu můžete dopít kávu, nezávazně popovídat a pak jít každý svojí cestou. Popřejte mu úspěchy v dalších pokusech a snažte se působit mile a být slušná. Pokud to on nebude cítit stejně, v první chvíli ho to možná zabolí, na druhou stranu, jste-li si jistá, nemá smysl ztrácet svůj ani jeho čas dalším setkáním.

