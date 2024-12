Je tu čas na úklid a údržbu nářadí

Rýče, sekyry, motyčky a mnohé další nářadí nám i letos sloužily mnohdy poměrně intenzivně. A i když se vždy snažíte po práci nářadí očistit, málokdy je na to dost času. Takže rychlé odstranění zbytku hlíny a je to. Když nářadí používáte denně, nevadí to. Ovšem teď bude pár měsíců ležet v kůlně či garáži, a tak by i třeba zbytky hlíny nebo mírně poškozený povrch s prvními znameními rzi mohly nadělat do jara pěknou paseku. Zvlášť, když bude ležet v nějakém nevytápěném prostoru, kde budou kolísat teplota a vlhkost.

Očista

Proto je potřeba začít především důkladnou očistou. Skvělým pomocníkem je ocelový kartáč. S jeho pomocí dokonale odstraníte zbytky hlíny nebo dalších nečistot zejména z kovových povrchů. Snažte se postupovat opravdu důkladně, aby hlína nezůstala ani v různých drážkách a záhybech. Zbytečně netlačte, ať nepoškodíte povrch. Veškerá hlína nebo další nečistoty by ale měly zmizet.

Velmi důslední buďte všude tam, kde objevíte počínající rez – tu je potřeba dobře odstranit.

Konzervace

Všechny kovové očištěné části je pak ideální zakonzervovat olejem. Poměrně dobře se pracuje s olejem ve spreji, kterým dokážete nanést rovnoměrnou vrstvu. I tak se ale nebojte olej dobře rozetřít, rozhodně by z nářadí neměl odkapávat. Opět je dobré se soustředit na místa, kde se objevila rez. Olej by měl zabránit jejímu dalšímu rozšiřování. Nezapomeňte ani na různé klouby nebo spoje, třeba u zahradních nůžek.

Broušení

Každý kuchař ví, že dobrou práci odvede jen dokonale naostřený nůž. U zahradní techniky na to často zapomínáme, přitom i tady je pravidelné ostření velmi důležité. Práce s tupým nářadím je totiž mnohem náročnější a ani výsledek často není dokonalý. Ideální je mít k dispozici brusku, ale pokud ji v dílně nemáte, většinou se dá vše zvládnout také pilníkem. Jen to bude trochu zdlouhavější. Na nabroušení pil či nůžek si ještě občas vzpomeneme.

Ale co takové rýče a motyky? Pokud jste investovali do kvalitnějšího rýče, jehož rydlo prošlo tepelným zpracováním, máte část práce ušetřenou – vzhledem k různé tvrdosti materiálů použitých na horní a dolní vrstvu dochází totiž k takzvanému samobrusnému efektu. Přesto se vyplatí zkontrolovat vnitřní hranu rydla a případně ji dobrousit do roviny. Tak je zajištěno rovné vedení rýče při práci.

Podobný postup se uplatní také u motyk. Také u nich je důležitý správný sklon ostří, ten by se měl přizpůsobit tomu, k čemu se budou používat. Pokud máte na zahradě spíše těžší půdu, zmenšete úhel hran. Ubrání třeba pár stupňů usnadní práci. Zcela jinak je to s krumpáči, ty jsou určeny pro těžší práci, a jejich konstrukce je proto mnohem pevnější. Nabrousit je v domácích podmínkách se téměř nedá, tady je lepší svěřit práci kováři či zámečníkovi, kteří ostří upraví za tepla.

Pomoc od profesionálů

Nezapomeňte ani na ty běžné věci, jako jsou nůžky, sekery, nože či třeba pily. Tady brousíme i během sezony, přesto se vyplatí vše dobře zkontrolovat. Na ostří sekery rozhodně použijte speciální brousek k tomu určený, případně se obraťte na profesionála. S tupou sekerou byste si mohli totiž ublížit. Kontrolu a konzervaci olejem si zaslouží také řetěz motorové nebo elektrické pily, stejně jako nůž do sekačky. I zde platí, že pokud si úplně nevěříte, určitě najdete v blízkém okolí zkušeného brusíře, který zajistí dobrý výsledek.

Rada odborníka Petr Tichý, produktový specialista, Hecht Správně nabroušený řetěz je základem řetězové pily. Méně zkušeným uživatelům pomohou speciální přípravky a vodítka, které drží pilník v nastaveném úhlu a sklonu, případně držák lišty. Cenově dostupné jsou i elektrické brusky řetězu.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 12/21"

Text: Jan Lodl