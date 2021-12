Jak upéct kuře, aby mělo vypečenou kůžičku a prsa byla šťavnatá? RECEPT

Pečete doma ještě celé kuře nebo jste to už vzdali, protože se vždycky všichni perou o stehno, neboť prsa jsou vysušená? Až zkusíte tento recept vezmete zase celé kuře na milost. Nepotřebujete nic extra, jde jenom o postup, díky kterému bude celé kuře šťavnaté.

Také patřím k těm, kteří si rádi dají grilované kuře někde venku, ale doma celé kuře často nepečou. Loni jsem zkusila grilované kuře podle receptu pana Cuketky - najdete ZDE - které bylo opravdu jednoduché, báječně šťavnaté a přitom vypečené. Mělo to jen jednu chybu - celá trouba byla totálně postříkaná mastnotou. Drhněte ji pak kvůli jednomu kuřeti. Takže když jsem dostala pozvání na lekci vaření s finalistou pořadu Masterchef Markem Pavalou, byla jsem spíše zvědavá a brala to jako společenskou akci, než že bych čekala, že se něco praktického naučím. Ale musím přiznat, že jeho pečené kuře mě nadchlo a už jsem ho dělala i doma. A mělo úspěch. Tady je jeho recept na pečené kuře se zeleninou i brambory. Základem úspěchu je postup, jak kuře upéct.

Budete potřebovat

4 porce

1 velké bio kuře

sůl a pepř

2 cibule

4 mrkve

1 celý česnek

8 menších brambor (nebo více, podle toho, kolik toho sníte)

olivový či jiný olej

6 snítek tymiánu (nebo jiné bylinky, co máte doma, mohou být i sušené)

2x bobkový list

4 snítky šalvěje

1 hrst nasekané petrželky

Osminka másla (není nutné)

Postup

Postup je důležitější než to, zda máte čerstvý nebo sušený tymián. Fígl je v tom, že prsa děláme zvlášť a přidáme je do trouby, až když je zbytek kuřete skoro hotový. Takže: Položte si kuře břichem na prkýnko, abyste křídla měli nahoře. A pak vyřízněte prsa - ideálně vykosťovacím nožem (nebo obyčejným) jeďte podél páteř od krku dolů až ke stehnu. U stehna nepokračujte dolu, naopak podél stehna do strany. Tak a máte uříznuté jedno prso i s křídlem. Teď i to druhé. Křídla odřízněte od prsou. Pak silou zatlačte na zbytek kuřete k prkýnku, aby se co nejvíc rozpláclo. Pokud nemáte na to sílu, zatlačte paličkou na maso. (Nejde o to kuře rozmlátit, ale jenom ho více položit.)

Prsa si dejte stranou. Zbylé kuře i s křídly osolte ze všech stran. Cibuli neloupejte, jen rozpůlte, česnek také neloupejte, jen rozdělte na stroužky. Mrkev očistěte a rozkrojte na 2 - 3 kusy podle velikosti. Brambory omyjte. Toto vše vložte na pekáč či plech. Osolte a pokapejte olejem. Pak na to položte koření. Na to všechno nahoru položte kuře a křídla kůží nahoru. Osužte ji a pokapejte olejem. Nalijte do pekáčku vodu - nelejte ji na kuře ani na zeleninu, ale vedle, nalite ji dost, aby sahala vpodstatě až ke spodní straně kuřete. Ideální je mít pekáček ne o moc větší než plocha, kterou zabírá zelenina s kuřetem, protože pak by šla veškerá šťáva z kuřete do velkého množství vody a byla by moc naředěná.

Dejte péct na 180 °C nepřikryté do trouby na 1 hodinu. Po tu dobu se o kuře nestarejte, ani ho nepolévejte. Pak vytáhněte pekáč a kuře na něm zase po povrchu osušte a znovu pokapejte olejem. Vraťte do trouby a pečte dalších 30 minut na 250 °C. 15 minut před koncem se vrhněte na prsa. Osolte, opepřete a osušte je a dejte je na trochu oleje či na kousek másla na pánev kůží dospod. Neotáčejte je, nechte je jen krásně zezlátnout. Na posledních pět minut je přidejte dopéct ke kuřeti do trouby.

Na videu najdete recept na kuřecí paličky:

Tento krok je podle mne zbytečný, protože miluju přírodní šťávu z kuřete. Pokud ale chcete, můžete celý plech vyndat, kuře nechat odpočívat. Mezitím si slijte výpek do rendlíku přes cedník a dejte na oheň, aby se trochu tekutiny vypařilo. Přidejte máslo a nechte ho spojit s výpekem, aby vznikla omáčka.

Pak ideálně naporcujte stehna i prsa tak, aby každý dostal od každého kousek spolu s kouskem cibule, česneku, bramborami a mrkví. Vše posypte nasekanou petrželkou.

Možná se ptáte, zda je nutné bio kuře? Já osobně nemusím mít vše bio, ale musím říct, že běžné kuře, které jsem pekla doma, nebylo tak dobré jako kuře, které jsme pekli s Markem. Anebo to mohlo být troubou? Anebo tím, že když vaříte spolu s druhými lidmi, je to prostě zábavné? Na každý pád jsem zjistila, že zážitkové vaření je skvělá věc a určitě si ho ráda zase někdy zopakuju.