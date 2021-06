Marie vychovala tři dcery a se všemi měla výborný vztah. Navzájem si věřily a o všem mohly otevřeně mluvit. Když za ní jedna z jejích dcer přišla s tím, že se chce rozvést, nevěřila vlastním uším. S rozvodem Marie nesouhlasila a snažila se ho dceři rozmluvit. Dcera jí kvůli tomu odřízla od sebe i svých dětí.

Dcera si našla milence

Vždy jsem se jako dobrá matka snažila mít se svými dcerami výborné vztahy. Důležité pro mne bylo, abych měla jako rodič respekt, ale zároveň jsem chtěla být pro své dcery přítelkyní. Holky se nikdy nemusely bát přijít za mnou pro radu nebo se mi s čímkoliv svěřit. Vše jsme spolu probraly a snažily jsme se najít to nejlepší řešení. Velmi jsem si vážila vtahu, který mezi sebou s dcerami máme.

Nyní jsou to zhruba dva roky, co za mnou moje nejmladší dcera Eva přišla s informací, že se chce rozvést. Řekla mi, že v manželství není šťastná a zamilovala se do někoho jiného. Zatím prý před manželem mlží, ale už je rozhodnutá tento krok udělat.

Vezme dětem tátu

Svého přítele potkala v práci a už se nějakou dobu scházejí. Vídají se denně v jeho bytě před prací a plánují si společné služební cesty. Její slova mě velice zaskočila. Nezdálo se mi, že by mezi ní a manželem bylo něco v nepořádku. Když se vidíme, působí na mě jako harmonický pár. Navíc mají dvě malé děti. I proto mě to asi jako matku a babičku tolik zaskočilo.

Nějak jsem se neovládla a popustila uzdu svým emocím. Se slzami v očích jsem dceři řekla, jaký mám na vše názor. Snažila jsem se jí přesvědčit, aby se nerozváděla a problémy s manželem urovnala. Vnoučata potřebují vyrůstat v úplné rodině, potřebují mít svého tátu i mámu. Řekla jsem jí, že by časem všeho litovala a nikdy by si to neodpustila. Že jako správná máma to svým dětem nemůže udělat. Láska muže na ní počká, ale láska dětí ne.

Dcera přestala komunikovat

Teď byla zase dcera zaskočená, stejně jako já na začátku debaty. Pohádaly jsme se a dcera odešla. Když jsem jí telefonovala, tak mi nebrala telefon, tři týdny se u nás neobjevila. Jakmile jsem šla já k nim, tak nevyšla z ložnice. K rozvodu nakonec došlo, nikdo a nic tomu nezabránily. Dcera se s dětmi přestěhovala za milencem a ode mě a mého manžela se absolutně odřízla. Vnoučata jsme vídali minimálně. Většinou jen ve chvílích, kdy byly u zetě.

Celá situace mě velmi trápila, nechtěla jsem, aby naše vnoučata ztratila tátu a zároveň také prarodiče. O všem jsem hodně přemýšlela a snažila jsem se vymyslet, jak zpátky upevnit vztah mezi mnou a dcerou. Jak si k sobě máme znovu najít cestu, aby vše bylo jako dříve. Věděla jsem, že se nejprve musím smířit s faktem, že Eva rozbila rodinu a hlava nehlava šla za svým milencem. Musela jsem to brát jako fakt, který tady je a já s tím nic neudělám.

Jak zachránit vztah

Asi po dvou měsících mi Eva konečně vzala telefon. Domluvily jsme se, že na vše špatné zapomeneme a zkusíme začít znovu. Pozvala jsem ji, vnoučata a jejího milence k nám domů na oběd. Byl to pro mě další krok k tomu, jak jsem mohla upevnit náš vztah.

Musím přiznat, že jsem se musela hodně přemáhat, abych byla na všechny milá. Nějak jsem to zvládla a domluvili jsme se na další návštěvě – tentokrát u nich doma. Upekla jsem koláč a vnoučatům jsme donesli drobné dárky. Vše se vyvíjelo dobře. Měla jsem pocit, že se opět dostáváme do starých kolejí. Společně jsme se domluvili, kdy k nám vnoučata přijedou na prázdniny, a tak se také stalo.

Myslím, že ze mě dcera cítí, že s jejím rozhodnutím nesouhlasím. Obě se ale snažíme upevnit náš vztah. Já kvůli vnoučatům, u dcery nevím, jestli je to kvůli mně nebo jejím dětem. Možná jen potřebuje mít zajištěno příležitostné hlídání dětí, nevím. A už je mi to jedno. Jediné, co vím, je to, že je před námi ještě kus cesty. Musíme obě dvě hledat příležitosti, jak to udělat, aby bylo všechno jako dříve.