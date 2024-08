Jak uspět jako nevlastní matka: Buďte trpělivá, autentická a nastavte si hranice

Část 1 / 6



Nechtějte se zavděčit Jestli si myslíte, že si lásku dítěte koupíte za pomoci dárků, jste na omylu. Dítě je samozřejmě přijme, ale pravděpodobně docílíte jen toho, že vás bude využívat, aby dostalo, co chce. Dárky zakázané samozřejmě nejsou, ale raději je dávejte, když je k tomu příležitost, ne bezdůvodně. Snažte se být spíše pro dítě psychickou podporou, ale nevtírejte se. Dávejte mu prostě najevo, že tu pro něj jste, kdykoliv by něco potřebovalo. Věnujte mu pozornost, protože to je to, co děti opravdu potřebují.

Pokračování 2 / 6 Nesnažte se být náhradní matkou Nesnažte se dětem nahradit jejich maminku, nebo ji dokonce zcela vytlačit. Děti mají vždy jednu mámu a jednoho tátu, tak to prostě je. Vám by taky nebylo po chuti, kdyby vaši roli u vašich dětí někdo zastiňoval. Dávejte nevlastnímu dítěti najevo, že jeho matku respektujete a že si uvědomujete, že je u něj na prvním místě. Buďte pro něj kamarádkou, nevnucujte se mu, nepřikazujte a nezakazujte, můžete ale poradit, snažit se pomoci.

Pokračování 3 / 6 Řešte situaci s dospělými Ne každý rozvod a následné kroky probíhají vždy v poklidu. Je dost možné, že bývalá manželka vašeho partnera vás bude obviňovat z toho, co se stalo, a možná i právem. Takže vám bude dělat naschvály a pomlouvat vás u dětí. Pamatujte si, že v situaci, ve které se vaše rodiny nachází, je vaše dítě naprosto nevinně. Nemělo by tak odnášet vztek a neshody dospělých ani poslouchat vymyšlené nadávky. Snažte se proto danou situaci řešit rozumně, promluvte si s partnerem i s jeho bývalou manželkou a hledejte cesty, jak dojít ke kompromisu.

Pokračování 4 / 6 Buďte trpělivá Nemůžete očekávat, že se vám dítě vrhne do náruče hned, jak se za ním zavřou dveře vašeho nového domova. Dost pravděpodobně může tesknit po své mamince nebo vám klást za vinu rozvod rodičů a snažit se vám znepříjemnit život. Není ale třeba propadat panice, všechno chce svůj čas a dítě si k vám najde cestu. Buďte trpělivá a nesnažte se přes míru.

Pokračování 5 / 6 Buďte sama sebou Nesnažte se předstírat, že jste perfektní hospodyňka, sportovkyně nebo akční hrdinka, abyste se vyrovnala jeho vlastní matce. O to tu přece nejde. Má-li vás dítě – děti partnera přijmout, musí poznat vaše pravé já. Ukažte jim, co vás těší, jak žijete, jak se bavíte. Možná vám bude ze začátku připadat, že nemáte nic společného, ale s postupem času si jistě najdete něco, co budete dělat spolu a bude vám to dělat všem radost.

Pečujte o váš vztah To, že bydlíte dohromady s partnerem a jeho dítětem, vůči kterému možná trochu cítíte vinu, neznamená, že se celá vaše domácnost bude točit jen kolem něho. Nezapomínejte, že máte i partnera, a věnujte pozornost také jemu. Dítě by nemělo mít pocit, že je neustále středem pozornosti, ale mělo by si uvědomit, že jsou krom něj i jiné důležité věci. Jak například váš partner.