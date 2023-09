Jak uspokojit muže podle znamení? Berani milují drsný sex, Štíři orál a Střelci dobrodružství

Býci mají rádi hlavně praktičnost. Nezkoušejí příliš komplikované polohy nebo nepohodlná místa. Dostanete je romantickou večeří, protože u nich láska rozhodně prochází žaludkem. Pak pokračujte rovnou do ložnice, kde se můžete vášnivě pomilovat. Erotogenní zónu mají na krku, takže ho právě tam zahrňte polibky.

V sexu jsou otevření a nemají problém mluvit o svých touhách. Rádi experimentují a cokoliv nového je pro ně výzva. S Blížencem se rozhodně nudit nebudete a vyzkoušíte různé polohy, praktiky i místa. Erotogenní zónu mají na rukou a pažích. Vezměte jeho prst do pusy a jemně cucejte. Bude v sedmém nebi.

Raci se na vás potřebují emocionálně napojit a na sex se naladit. Takže rychlíky nejsou pro ně to pravé ořechové. Dejte si záležet na předehrách a navoďte atmosféru pomocí svíček, vůně a hudby. Zkusit můžete před akcí třeba vzájemnou masáž. Nejcitlivější jsou na hrudníku, takže hlavně tam by měly vaše doteky směřovat.

Lvi jsou vášniví a otevření experimentům. Rádi jsou středem pozornosti, takže je láká sex na veřejném místě, kde je může někdo při tom přistihnout. Také jsou v sexu dominantní a po vás budou chtít, abyste se jim maximálně podvolila. To ale neznamená, že jsou to sobci. Záleží jim hodně na tom, aby se vám to s nimi líbilo. Jejich erotogenní zónou je zadek.