Jak úsporně nakupovat. 11 tipů, díky kterým ušetříte a nebudete kupovat nesmysly

V konečném důsledku vám také pomůže současně ušetřit nemalé částky. Vědomé nakupování se netýká jenom potravin, ale také oblečení, elektroniky i třeba nábytku, prostě všeho zboží, které nakupujete.

1) NÁKUP PLÁNUJTE

Rozmyslete si, co vlastně chcete celý následující týden vařit a podle toho si sepište seznam ingrediencí, které budete potřebovat a doma je nemáte. Doplňte jej o potraviny,

které docházejí a které kupujete pravidelně, například ovoce, zeleninu a pečivo. V obchodě pak nakupujte striktně podle seznamu.

2) NAJEZTE SE

Je to zásadní chyba jít do ochodu nakupovat hladoví. Pak se totiž vrhnete na všechno, co

máte rádi, nebo co se vám líbí podle obalu. Koupíte pak víc zbytečností než výrobků, které skutečně potřebujete.

3) PLAŤTE V HOTOVOSTI

Platební karta svádí k nakupování čehokoli a v jakémkoli množství, ale máte-li s sebou jenom určitou částku v hotovosti, ani nemůžete utratit víc. Navíc vás taková situace donutí víc přemýšlet, za co peníze utratíte, když je vidíte fyzicky mizet z peněženky. Pípnutí karty na terminálu tak bolestivé není.

4) CHOĎTE PĚŠKY

Budete-li totiž vědět, že na celý nákup máte jenom batoh nebo tašku, pak si opravdu dobře rozmyslíte, co do nákupního košíku dáte.

5) VYBÍREJTE OBCHODY

Nenakupujte všechno v jednom obchodě – před tím, než se vydáte na nákup, prostudujte reklamní letáky. Může se stát, že zjistíte, že máslo v obchodě o dvě stě metrů dál je zrovna o 20 korun levnější.

6) JEDNOU TÝDNĚ

Určete si jeden den v týdnu, kdy obstaráte větší nákup, abyste měli doma vše, co k základnímu vaření potřebujete. Pak už stačí se zastavit jen pro pečivo nebo potraviny, které potřebujete mít čerstvé.

7) ZÁSOBY

Trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny, luštěniny nebo rýže, lze doma skladovat i několik měsíců, čili stačí je nakoupit ve větším množství a ideálně, když natrefíte na slevu. Samozřejmě ale musíte dbát na jejich správné uskladnění v suchu a chladu.

8) SLOŽENÍ POTRAVIN

Z potravinového obalu vyčtete složení i energetickou hodnotu, a především dobu trvanlivosti a dobu spotřeby. I to jsou dvě veličiny, které by vás měly vést k rozhodnutí, zda potravinu koupit, či nekoupit. Právě takové potraviny, kterým už zbývá do konce spotřeby jen málo času, bývají ve slevě. A proto také zvažte, zda plato jogurtů ve slevě skutečně doma spořádáte tak rychle, jak je podle data spotřeby třeba. Anebo je vhodnější

koupit jen dva tři, které skutečně sníte, a sleva se vám tedy vyplatí. Pokud půl plata nepoživatelných jogurtů vyhodíte, jen těžko ušetříte.

9) STŘEDNÍ CESTA

Ať už kupujete jídlo, oblečení, elektroniku, nebo nábytek, nemusíte kupovat jen to, co je momentálně na trhu nejdražší. Nejvyšší cena se určitě totiž nerovná nejvyšší kvalitě.

Dost často jde pouze o to, že vyšší cenu platíte jenom za dobrý marketing a reklamu výrobku. Při výběru zboží si dejte načas, abyste si porovnali jednotlivé parametry a ceny, a vyberte zlatou střední cestu, kdy ušetříte a nerezignujete na kvalitu.

10) POLOTOVARY

Nakupte suroviny a uvařte si doma. Jednak víte, co v jídle máte, jednak ušetříte spoustu

peněz za přidanou hodnotu, kterou účtuje za výrobu polotovaru výrobce. Polotovary jsou navíc často plné konzervantů a dochucovadel, aby déle vydržely. Jíšku, boloňskou omáčku a vývar přece svede každý, tak proč je kupovat. Konzerva možná ušetří čas, ale ne peníze.

11) AKCE S ROZUMEM

U spousty produktů se samozřejmě vyplatí počkat si na slevu. Ale pouze tehdy, jde-li o zboží, které pravidelně kupujete. Zamyslete se, jestli opravdu potřebujete čtyři druhy jogurtů v akční ceně, tři balení sušenek, které ani nikdo v rodině nemá moc rád, nebo 3+1

bonbónů.