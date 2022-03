Jak uvařit dokonalé vajíčko natvrdo, naměkko nebo nahniličko

Uvařit vajíčka je na první pohled banální věc. Ale přece jen pár věcí je potřeba znát. Tak schválně, děláte to správně?

Naštěstí je pryč doba, kdy vejce byla na indexu kvůli zvyšování hladiny cholesterolu v těle člověka. Ukázalo se, že cholesterol ve vajíčkách není totéž co lidský cholesterol a že nemůže ani jeho hladinu ovlivnit. Na tu mají výraznější vliv tuky.

Naopak vejce jsou bohatým zdrojem třinácti vitaminů a minerálů, zejména pro děti jsou také ideální potravinou bohatou na bílkoviny. Připravit vejce lze na mnoho způsobů, podívejme se dnes, jak udělat vařená vajíčka.

Tip na video: Jak na pošírované vejce, vám poradí Radek David, šéfkuchař

Vaření vajec naměkko

Vložte je do vroucí vody a stopujte přesně 4 minuty. Vajíčka před vařením vyndejte, aby měla pokojovou teplotu. Pokud na to zapomenete, vařte je o minutu déle. Podávejte s chlebem a solí, žloutek by měl po rozříznutí vytékat.

Vajíčko vařené nahniličko

Polotekutého žloutku dosáhnete po 7 minutách vaření. Vejce nahniličko jsou vůbec nejoblíbenější, bílek je krásně měkký a žloutek je uvařený tak akorát, aby se dal dobře nabrat lžičkou.

Vejce vařené natvrdo

Ve vroucí vodě je nechte 9 až 10 minut, rozhodně ne delší dobu, jinak budou vajíčka moc suchá. Oproti ostatním můžete vejce natvrdo nechat vychladnout a dát to lednice. Nejčastěji je vařte o Velikonocích, kdy se následně barví a pak zpracují do vajíčkové pomazánky.