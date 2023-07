Jak uzdravit narušený vztah po nevěře? Máme pro vás tipy, které fungují

Pokračování 2 / 6

Žádné obviňování

Pokud je pro oba partnery jejich vztah i nadále cenný natolik, že chtějí společnými silami nevěru překonat, zcela jistě by si to měli jasně říct. Žádné naznačování a domněnky! Vše je potřeba říci jasně, nahlas, bez „omáček“ a vytáček. Bez této startovní čáry se lze vydat k uzdravení vztahu jen těžko! Tím by však otevřená oboustranná komunikace neměla skončit – ale pozor, žádné obviňování, to situaci neposune. Pokud víte, že na takovou komunikaci nemáte aktuálně sílu, je namístě najít mediátora či párového terapeuta, který vám třeba jen přechodně pomůže. Pokud se vám lépe formulují myšlenky na papíře, klidně můžete partnerovi psát dopisy, ale neměl by to být jediný způsob komunikace.