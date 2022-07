Jak v létě zabránit tření stehen? Zkuste deodorant, sodu i bandaletky

Bariéra mezi stehny

Jediné, co opravdu proti tření stehen a vzniku nepříjemných odřenin zabírá, je dát mezi ně překážku, a to v podobě vhodného oblečení. Poohlédněte se proto po slušivých bermudách, letních plátěných kalhotách, ale i overalech s krátkými i dlouhými nohavicemi. Na sport pak jsou ideální krátké legíny. V takovém outfitu máte zaručeno, že vaše stehna zůstanou ušetřena odřenin a bolesti. Co však dělat, když toužíte obléct si slušivé šaty či sukni?

