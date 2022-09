Jak vás změní skutečná láska? Tohle s vámi udělá podle vašeho znamení!

Láska je nejmocnější síla, která vás pohltí do té míry, že promění celou vaši bytost. Skutečná láska změní vaši osobnost i vaše rozhodnutí. Láska zahrnuje akce, kompromisy, podporu i přizpůsobování se změnám v životě. Jak změní opravdová láska vás podle znamení, v němž jste se narodili?

Beran: Půjdete proti svému instinktu Jste zvyklí stoupat, ale možná tentokrát spadnete. Překvapivě z toho budete mít radost. Budete méně intenzivní a více v pohodě. Jste nejenergičtější člověk a bojíte se zpomalit kvůli vztahům. Ale když najdete pravou lásku, už nebudete chtít neustále běžet za vítězstvím, ale budete ochotni dosáhnout svých cílů s nově nalezeným naplněním. Budete upřednostňovat čas, který strávíte s milovanou osobou.

Býk: Přijmete „změnu" Přestanete se držet minulosti. Jste teritoriální a také tvrdohlavý člověk. Vaše pravá láska vás změní tak, že budete vnímaví k novým změnám a umožní vám, aby vás vyvedly z vaší komfortní zóny. Když budete čelit nepříjemným situacím, uvědomíte si, že v knize lásky je jedna kapitola nazvaná kompromis.

Blíženci: Budete se chtít usadit Tato láska posílí vaše sebeuvědomění. Konečně zjistíte, kdo jste. Vaši démoni a andělé jsou všichni ve vás a sami před sebou neutečete. Už se nebudete chtít vidět očima ostatních. Zamilovat se do správné osoby znamená, že se konečně spokojíte s tím, co máte, a nikdy se už nebudete nudit. To je síla lásky.

Rak: Zbavíte se svého strachu Jako přecitlivělé a přehnaně emocionální znamení jste si sami pro sebe postavili vysoké zdi až do nebe. Ale láska vás přiměje rozbít tyhle ploty. Protentokrát někomu jinému dovolíte, aby tu byl pro vás. Dovolíte si cítit naplno a být zranitelní. Dovolíte si ublížit a to vám připomene, jaké to je mít emoce. Uvědomíte si, že láska za to stojí a že se nemusíte bát ukázat tomu druhému i svou zranitelnou stránku.

Lev: Přestanete dávat sebe na první místo I když je o vás známo, že jste znamením, které v lásce žije pro pozornost, najdete-li skutečnou lásku, začnete ji upřednostňovat před sebou samými. Jejich štěstí bude důležitější než to vaše a většinu času si ani neuvědomíte, že se o to snažíte. Objevíte nezištnou stránku sebe samých, o které jste ani nevěděli, že existuje. A budete překvapeni všemi věcmi, které jste schopni udělat: vše ve jménu lásky.

Panna: Najdete rovnováhu Vaše nejistota ustoupí do pozadí. Nebudete stále tak nesebevědomí jako předtím. Pro změnu k sobě budete milejší a velkorysejší. Bude vám jedno, co si o vás lidé myslí. Tato láska vás naplní sebevědomím a naučí vás spokojenosti ve své vlastní kůži. Když přestanete být kritičtí a budete tolerantní k nedostatkům druhých, pak budete vědět, že přišla opravdová láska.

Váhy: Uvědomíte si sílu individuality Jste hledačem míru a při rozhodování o čemkoli jste vždy opatrní. Díky své společenské povaze jste byli celý život obklopeni lidmi, ale tentokrát pochopíte sílu individuality. Jakmile najdete skutečnou lásku, už se vám nebude líbit, když je kolem vás příliš mnoho lidí, a uvědomíte si, že nemít za svými zády dav může přinést hodně klidu. Pravá láska vám ukáže, jak se cítit šťastný sám se sebou. Naučí vás vyjadřovat své vlastní názory a nebudete toužit po tom, aby okolní svět potvrzoval vaši kvalitu.

Štír: Ukážete své skutečné já Jste známí svou intenzivní a tajnůstkářskou povahou. Když jste ale zamilovaní a prožíváte skutečnou lásku, otevřete se jako člověk. Dovolíte si být zranitelní a nebudete se kvůli tomu cítit špatně. Jste také známí tím, že jste divocí. Ale teď tu kůži shodíte a budete jemní, starostliví a milující. Otevřete se jako motýl, když poprvé roztáhne svá křídla. Opravdová láska je pro vás ve chvíli, kdy zapomenete na svou ostražitost a začnete zcela důvěřovat.

Střelec: Budete se starat o pocity svého partnera Jste otevření, divocí a svobodomyslní. Ale věci se změní, jakmile najdete svou spřízněnou duši. Vaše divoká povaha bude konečně zkrocena a nebude vám to ani trochu vadit. Budete zvažovat pocity této konkrétní osoby a budete díky ní trpělivější. Je o vás známo, že jste tuláci, ale jakmile najdete lásku, uvědomíte si, že domov má dvě paže a taky srdce. Stále se budete vracet k tomu, koho milujete, i když procestujete celý svět. Kořeny si zapamatujete bez ohledu na to, jak zelené jsou listy.

Kozoroh: Naučíte se být si jistí sami sebou Kozorohové, máte konzervativní mysl a jste tak trochu skeptici. Než uděláte drobná rozhodnutí, desetkrát přemýšlíte, takže si představte, co byste dělali, když dojde na lásku a emoce. Jakmile se zamilujete, nedáte se zastavit. Jste pochybující bytosti, ale jakmile někomu vložíte svou důvěru, budete vědět, že jste našli spřízněnou duši. Opravdová láska znamená, že se cítíte v blízkosti svého partnera sebejistě a nevadí vám, že dělíte svůj čas mezi něj a svou práci.

Vodnář: Ztratíte své individualistické nastavení Vodnáři se neradi vyrovnávají se svými emocemi před druhými. A pokud to jde, budou se tomu vyhýbat co nejdéle. Pokud se ale skutečně zamilujete, přiměje vás to čelit sobě samým. Budete chtít být neustále se svým partnerem a pro jednou vám nebude vadit sdílet své jedinečné nápady a myšlenky i s další osobou. Opravdová láska vám dá schopnost vidět svět i jinýma očima.