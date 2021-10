Jak vybrat běžky, sjezdovky a co skialpy? Jaké jsou aktuální trendy?

Běžky skin

Taky už si roky chcete koupit nové běžky, a pak nevíte, které? Combi, se šupinkami, s tuleními pásy, klasické, na bruslení – skaty. Na trhu existuje řada typů, tak které vybrat? Možná jste doposud chtěli běžky, na kterých by šla klasika i bruslení. Nemá smysl ale hledat model ala "chytrá Horákyně". "Na Kombi běžky zapomeňte," říká Martin Koukal, mistr světa na 50 km v běhu na lyžích. Podle něj prostě nelze najít běžky, na kterých by šlo kvalitně bruslit i klasicky běžkovat – což platí nejen pro profesionální sportovce, ale i pro nás obyčejné smrtelníky, kteří vyrazíme párkrát za zimu. V tomto je potřeba osvěta – bruslení a klasika (klasický styl) jsou prostě dva naprosto rozdílné styly, které vyžadují naprosto odlišné lyže – minimálně svou délkou. Marketingový humbuk kolem kombi běžek způsobil, že možná pořád hledáte univerzální řešení. Takže ještě jednou – pokud chcete bruslit i klasiku, kupte si dvoje lyže. Tedy pokud chcete bruslit x kilometrů nebo x kilometrů dát klasikou.

Většina rekreačních běžkařů většinou touží po klasickém běžkování, které by proložila vždy pár set metry bruslení – na delší bruslení nemá prostě fyzickou kondici. (Případně bruslí do kopce, protože není sto kvalitně namazat a pak to klouže.) Pokud je to i váš případ, kupte si běžky skin s mohérovým páskem. „Je to klasická běžka, která se nemusí mazat. Dřív všichni bruslili, protože si neuměli připravit lyži, dnes si může stopu užít každý a nemusí nic mazat. Navíc klasika je přirozenějším pohybem a fyzicky snazší.“ Martin Koukal sám jezdí na „skinech“ značky Kastle, které se vyrábějí v Novém Městě na Moravě. Na takovýchto běžkách si i těch pár set metrů zabruslíte.