Jak vybrat ideální parfém? Nechte si poradit od skvělé parfumářky de Nicolaï

Taky vás vždy zahltí množství vůní v parfumérii? Ráda byste si vybrala nový parfém, ale ovoníte 2–3 a začnou vám splývat? Jak se tedy zorientovat v nabídce, podle čeho se řídit? Poradí vám zkušená parfumářka Patricia de Nicolaï.

Vůně od kolébky Vůně měla parfumářka Patricia de Nicolaï v krvi od chvíle, kdy přišla na svět do rodiny zakladatelů značky Guerlain. Po vystudování International Institute for Perfume, Cosmetics and Food Aromatics ve Versailles, kde byla první ženou, se věnovala svému oboru a později byla oceněna jako parfumérka, která dokázala vybudovat svou vlastní značku. Byla také jmenována do čela „Osmothéque perfume museum“ a stala se opravdovým pojmem v parfumérském průmyslu, kde patří k nejmocnějším ženám. Nechte si od ní poradit, jak vybírat parfém, na co se zaměřit i kolik ho používat! Proč si vybíráme partnery podle vůně? Podívejte se na video:

Jak postupovat při výběru parfému? Patricia de Nicolaï radí: „V první řadě musíte znát svůj vkus a vědět, které vůně vám vyhovují a co vám vadí. Pokud zamíříte do specializované prodejny parfémů, nebojte se svěřit se do péče profesionálních asistentů, kteří jsou vyškolení na to, aby s vámi prodiskutovali vaše požadavky a na jejich základě vám pomohli vybrat tu nejlepší vůni. Myslete také na to, že parfém je nejen osobní volbou, ale i společenskou, takže byste měla vonět nejen sobě, ale i okolí!“ Bytové vůně: Z čeho vybírat a jak se v nich vyznat Příjemná interiérová vůně provoní váš byt, navodí pocit pohody,…

Čemu se při výběru parfému vyhnout? „Pokud si jdete vybírat parfém, určitě předtím nepoužívejte ten, který máte zrovna doma, protože vůni zkreslí. Zkuste se vyhnout i parfémovanému tělovému mléku. Také se nenechte ovlivnit reklamou a slavnými osobnostmi, které parfémy propagují. Udělejte si na výběr parfému čas a buďte připravena objevovat. I když jste například přesvědčená, že nemáte ráda vůni pačule, dejte jí šanci, protože v kombinaci s tóny levandule, růže a pelargonie můžete objevit elegantní a originální parfém, kde vás pačule vůbec nebude dráždit.“ Toto jsou žhavé trendy podzimu: In jsou temné laky, rudé rtěnky i ofiny! 1 Léto se pomalu loučí a nás čeká chladnější a temnější období roku. I…

Proč se vůně parfému na každém člověku trochu liší? „Může za to kyselost pokožky. A je to také teplota kůže, která odpařuje parfém. Proto jsou vůně cítit rozdílně i v každém ročním období. Vzhledem k různým teplotním pásmům a atmosférickým tlakům parfémy skutečně nemají stejné odpařování. To je také důvod, proč mají lidé ze Středního východu v oblibě těžké vůně, zatímco se svěžími a lehkými se tam příliš nesetkáte.“ Černá francouzská manikúra: Jaká je letos in? Inspirujte se v galerii! 2 Omrzela už vás klasická bílá manikúra či rudý lak a chcete mít nehty…

Kolik parfému byste měla používat? „Záleží samozřejmě na vůních, které používáte. Existují parfémy určené na večer, jež jsou sofistikovanější a těžší, přes den se zase hodí svěžejší. Pokud použijete Eau de Parfum (parfémovaná voda s obsahem 8–15 % vonných látek), mělo by stačit jedno použití ráno a jedno večer. Jiné je to pro Eau Fraiche (1–3 % vonných látek) nebo Eau de Toilette (4–8 % vonných látek), kdy se doporučuje použití až pětkrát denně.“ Vlasový peeling: Jak zbavit pokožku hlavy všech nečistot a nechat ji dýchat! Máte pocit, že vaše vlasy jsou neustále mdlé, matné, poničené a bez…