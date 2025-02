Jak si vybrat správnou rtěnku a jak ji používat, aby vaše rty byly dokonalé

Rtěnka dělá zázraky. Je efektivní, rafinovaná a sexy, a když to s ní umíte, nic jiného není potřeba. Stačí jediný tah rtěnkou a rázem budete vypadat upraveně a přitažlivě. A jak si ji správně nanést, nebo jak rty opticky zvětšit? Zde jsou rady.

Jak si vybrat odstín rtěnky, který se k vám hodí

Světlým typům sluší broskvová, narůžovělá nebo korálová, tmavším zase švestková, čokoládová nebo červená. Nezapadáte-li ani do jedné kategorie, zkuste růžovou, lila nebo malinovou. Nebojte se použít ani škálu oranžové, která je v současné době hodně trendy.

Pořád to není ono? Nenuťte se do sytých odstínů. Na denní nošení vypadají nejlépe jemné rtěnky, které jsou jen o trochu světlejší nebo tmavší, než je přirozená barva vašich rtů.

Jakou rtěnku na úzké, malé či plné rty?

Pokud máte malé a úzké rty, měla byste se vyvarovat tmavých rtěnek, protože je opticky zmenší. Máte-li velké, hebké a plné rty s pravidelnou konturou, můžete používat jakoukoli rtěnku.

Jak udělat, aby rtěnka na rtech vydržela co nejdéle

Chcete, aby na rtech zůstala rtěnka co nejdéle? Je třeba dodržovat správný postup: Použijte konturovací tužku na celé rty, vymalujte je, rozmažte štětečkem, aby se konturovací tužka dobře rozpila.

Pak naneste rtěnku. Poté rozdělte papírový kapesník na vrstvy, jednu dejte na rty a přepudrujte je. A na závěr opět naneste rtěnku.

Rtěnka matná vs. lesklá

Rozdíl mezi populární matnou a extra lesklou rtěnkou je v textuře. Matný efekt vypadá náramně v tmavších odstínech, a to v červené a růžové, a v neobvyklých barvách, jako jsou hnědá nebo fialová. Extra lesklé rtěnky zase rty příjemně hydratují.

Jak rty opticky zvětšit

Pomoct si můžete tím, že rty orámujete tužkou o odstín světlejší, než je vaše kůže. Rtěnku nakreslete opravdu přesně na konturu, rty pak budou vypadat plnější. Pozor, pokud zvětšujete rty, nezvětšujte dál, než je přirozená kontura rtů.

Jak pečovat o rty

Myslete na to, že rty je důležité vyživovat balzámem, ale ne pod rtěnku. Péče se odehrává mimo líčení, rtěnka by měla jít rovnou na kůži rtu. Případný balzám jen vytváří další vrstvu, po které může rtěnka sklouznout a ovlivňuje to její výdrž.