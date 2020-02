Jak vycházet s bývalým partnerem? Nekritizujte, nepomlouvejte, neflirtujte

Nepomlouvejte

To, že jste se s partnerem rozešli v dobrém, ještě neznamená, že mezi vámi není nějaká křivda nebo bolest. Pokud jste se ale rozhodli spolu nějak vycházet, abyste se mohli oba vídat se společnými přáteli, je třeba, abyste si vaše problémy nechali mezi sebou. Nepomlouvejte před kamarády svého bývalého, k ničemu dobrému to nevede. Váš ex se to patrně dříve či později dozví, vaše přátele to bude uvádět do nepříjemných rozpaků a navíc tím ponížíte akorát sama sebe. Stálo by vám to za to?