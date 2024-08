5 tipů, jak vyčistit gril

Čištění roštů je celkem pochopitelně ta nejméně oblíbená část celého grilování. Proto ji často odkládáte, a někdy dokonce tak dlouho, že to neuděláte vůbec, a příště jídlo připravujete na stejném grilu. Jenže tak riskujete například to, že se potraviny mnohem rychleji připálí. Na připečené zbytky od minula se bude přichytávat další maso a v případě grilování ryb bude docházet k trhání jejich kůže. Co s tím, aby neutrpěla vaše pověst skvělého kuchaře, radí Mauricio Espinosa z Isokor Bohemia, výrobce ekologické drogerie a kosmetiky Cleanee.

Fungují noviny a kartáč

Základem je kartáč, kterým můžete gril snadno čistit během grilování i po něm. Doporučujeme koupit kartáč, který má pevné mosazné štětiny a škrabku. V případě většího znečištění se bude hodit také čisticí sprej na gril, ale dobře funguje i saponát a soda. Dále si připravte kbelík s vodou a hadr.

Pokud nemáte po ruce kartáč, zkuste použít zmačkaný alobal, dobře fungují i navlhčené zmačkané noviny (ideálně černobílé bez barevného inkoustu).

Hlavní je pravidelnost

Přestože většině z nás se do čištění nikdy nechce, práci si paradoxně nejvíc ulehčíte tím, že budete gril čistit pravidelně. Nejen po každém grilování, ale i mezi jednotlivými pokrmy – díky tomu nebude závěrečný úklid tak náročný a každý chod se vám povede na jedničku. Gril se navíc nejlépe čistí, dokud je mřížka ještě teplá.

Před grilováním olejujte

Zvykněte si také před přípravou každého chodu potřít rošt olejem, díky čemuž budete ušetřeni pracného škrábání připečených zbytků. Čistěte ještě teplé nebo najděte správného pomocníka.

Pasta z jedlé sody

Výrazně pomoci vám mohou nejrůznější přípravky na čištění grilu, s jejichž intenzitou se nečistot zbavíte mnohem rychleji. Pokud se chcete vyhnout zbytečné chemii, můžete zkusit jedlou sodu a ocet. Prášek jedlé sody s ním smíchejte v poměru takovém, aby vznikla pasta, kterou nanesete a necháte aspoň 30 minut působit. Poté vše dostanete dolů kartáčem.

Ekočistič

Z prostředků je kompromisem třeba Cleanee eco hygienický čistič, který rychle odstraní i připečenou mastnotu a další odolné nečistoty z grilů a roštů. Nemá žádnou vůni, tak se nemusíte bát, že vaše maso nebo jiné grilované potraviny budou chutnat nebo cítit po čisticím prostředku. Výhodou je, že se aplikuje na vychladlý gril, necháte ho chvíli působit, pak jen setřete houbičkou nebo kartáčkem a opláchnete vodou.

