Slinivka je jedním z nejdůležitějších trávicích orgánů . Přestože je poměrně malá a nenápadná, je nenahraditelná. Vyrábí trávicí enzymy, navíc ovlivňuje i všechny sliznice v těle. Udržuje hladinu cukru v krvi a vstřebává živiny. Její zdraví by pro nás mělo být na prvním místě , protože nemoci a potíže spojené se slinivkou jsou většinou skutečně nebezpečné. Stejně důležitá je i slezina , která se slinivkou úzce spolupracuje a je součástí imunitního systému. Slezina v těle zajišťuje mimo jiné produkci potřebných protilátek.

Pokračování 3 / 6

Dopřejte si detox a uveďte lymfu do pohybu

Pokud se zrovna ptáte, jak nejlépe slinivku chránit a co můžete udělat pro to, aby bylo vaše trávení zcela v pořádku, odpověď je poměrně jednoznačná. Slinivku a slezinu je dobré čas od času „očistit“, a to tak, že si dopřejete detox neboli celkovou očistu těla od vnějších škodlivin a toxických volných radikálů.

Celý proces je nejvíce potřeba právě na podzim a v zimě, kdy tyto dva orgány dostávají vlivem mnoha faktorů zabrat. Další stejně podstatnou zásadou pro zdraví vašeho celkového trávení je vhodný životní styl složený především ze zdravé a vyvážené stravy i dostatku pohybu.