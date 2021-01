Jak vyhrát nad sladkostmi v jídelníčku? Takhle zaženete chuť na sladké

V novém roce si mnozí z nás dávají předsevzetí, že zhubnou. Ovšem co si počít v případě, že právě sladkosti jsou tím, co si nedokážou odepřít? Lze mlsat zdravěji? Odborníci radí, jak zvítězit nad sladkostmi v jídelníčku.

Sladkosti jsou snadným a rychlým zdrojem energie, a navíc nás dostanou téměř vždy do nebe, protože se po nich cítíme skvěle. Pokud ale zvolíme nesprávné pamlsky, pak bohužel dostáváme do těla nejen vysoký obsah cukru, ale taky tuku. Taková dobrota má pak vysokou kalorickou hodnotu, a je jasné, že když chcete zhubnout, takové sladkosti musíte z jídelníčku vyřadit a nahradit je něčím jiným. Jak to tedy vyřešit?

Zvolte zdravé alternativy Pokud jste opravdu velkými milovníky sladkostí, asi pro vás bude těžké přestat je konzumovat ze dne na den. Zkuste tedy to, co doporučují odbornice ze STOBu. Sledujte etikety a vybírejte takové mlsání, které má nižší obsah cukru a tuku a zároveň vyšší obsah bílkovin a vlákniny. Jestli nedokážete prozatím vypít čaj bez cukru, použijte energetická sladidla (ale nepřehánějte to s nimi). Sušenky a různé čoko tyčinky nahraďte proteinovými tyčinkami nebo si dopřejte pár čtverečků 80% hořké čokolády. Pozor, spousta sladkostí označených „bez cukru" obsahuje místo sacharózy fruktózu, která má stejně tolik kalorií. Odborníci ale varují, že příliš vysoká konzumace fruktózy může vést k ukládaní tuku v játrech (ve velké zkratce řečeno, tělo mnohem větší část fruktózy ukládá jako tuk v těle oproti tomu, když konzumujeme normální cukr – sacharózu). Pokud chcete mít příjem cukru pod kontrolou, když už se ho neumíte vzdát, je také lepší začít si připravovat či péct vlastní moučníky a dezerty. A časem vaši potřebu sladkého uspokojí i dezerty bez cukru a pšeničné mouky.

Pozor na stres a glykemický index Jestli sladkostmi řešíte svoje problémy a zajídáte jimi stresující situace, pak je na místě bojovat se sladkostmi s pomocí odborníka. Na začátku musíte udělat alespoň základní kroky – odstranit sladkosti ze své blízkosti, pokusit se nahradit chutě na sladké jinou činností a dodržovat pravidlo, že když budete nejvíc rozrušení, nebudete to řešit sladkostmi a chvíli počkáte. Vyzkoušet můžete také všímavé jedení (tzv. mindful eating), které vás učí, jak jíst vědoměji a vychutnávat si každé sousto. Tím zamezíte bezmyšlenkovitému přejídání, kdy do sebe tlačíte jídlo, aniž byste to pořádně vnímali. Pokud jde o glykemický index (GI), vybírejte si potraviny s nízkým GI. Za nezvladatelnou touhou po sladkém totiž často může rozkolísaná hladina glykemie, která je způsobená nevhodným jídelníčkem.