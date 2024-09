Jak vypadat mladší? Vyzkoušejte 6 omlazujících triků, které vám uberou 5 let!

1. Nepařte

Nechceme vám říkat, že byste měla celé večery sedět o vodě, ale propařené noci, spousta alkoholu a cigaret vám nadělají kruhy a otoky pod očima, hluboké vrásky i zašedlou povadlou pleť. Zatímco ve dvaceti stačilo trochu se prospat, po čtyřicítce se z takového večírku budete dostávat minimálně týden. Takže pravidlo číslo 1 zní: více vody, méně alkoholu.

Dobrá zpráva je, že deci kvalitního vína naopak zafunguje jako omlazující kúra.

2. Nebrečte a nemračte se

Nejde jen o to, že člověk, který se usmívá, vypadá až o deset let mladší. Pláč a mračení přidělávají vrásky, pytle pod očima... A kvůli nim klesají koutky úst. Ideální jsou optimismus a úsměv, které fungují jako elixír mládí. Pokud už tzv. mračivku máte, vyzkoušejte štípací metodu. Postupně se pomocí palce a ukazováčku velmi jemně štípejte. Postupujte od kořene nosu směrem k čelu. Pak čelo promasírujte od čela ke spánkům a zopakujte to několikrát za sebou.

3. Udržujte si stabilní váhu

Neustálé napínání a povolování pokožky podle toho, jestli máte zrovna hubené, nebo tlusté období, se dost těžko napravuje. Pokud nechcete kvůli vytahané kůži vypadat jako pes šarpej, udržujte si váhu plus minus pět kilo. A nezapomeňte, že stáří nesluší vychrtlost. Pár kil navíc vám pleť na obličeji vypne lépe než botox.

4. Jezte jako Italka

Sem tam maso, kvalitní oleje, mraky ryb a ještě víc zeleniny. Takhle se stravují Italky, Řekyně nebo Španělky a jejich jídelníček je plný antioxidantů, které zpomalují stárnutí. Takže omezte knedlo-zelo-vepřo a dejte se na středomořský jídelníček. Budete nejen štíhlejší, ale i krásnější.

5. Používejte séra

„Od třiceti let by ženy měly používat pleťové sérum ráno i večer, aby neměly unavenou a mdlou pokožku,“ říká kosmetička Jana Petráková ze salonu Korunka. V sérech je totiž vysoká koncentrace účinných látek, které pokožku vyživují, hydratují, a předcházejí tak projevům stárnutí. Ale nefunguje, když si sérum nanesete na pleť jen sem tam. Důležitá je pravidelnost, což platí i u pravidelného čištění a odličování pleti.

Nejdříve pleť pořádně vyčistěte, pak naneste sérum, nechte ho vsáknout a nakonec použijte kvalitní krém.

6. Chraňte se před sluníčkem

I když vitamin D, který pomáhají tvořit sluneční paprsky, je fajn, dejte si na opalování pozor. Sluníčko totiž způsobuje stárnutí pleti až z osmdesáti procent. Ničí nevratně buňky a útočí i na nejspodnější vrstvy kůže. A to už nenapravíte. Proto každý den používejte ochranné krémy, a to dokonce i ve dnech, kdy je sluníčko schované za mraky.

7. Myslete mladě

„Na to nemám roky.“ „To už si nemůžu dovolit.“ „V mém věku? Ani náhodou.“ Pokud si budete připadat stará, budete tak i vypadat. Takže sledujte trendy i novinky, inspirujte se u mladších a z toho, co vám doporučují kosmetičky, módní guru i vizážistky, si vyberte, co vás baví, a to používejte. Stáří je spíš subjektivní pojem než něco daného. Podívejte se kolem sebe. Některé dámy v pětašedesáti působí jako čerstvé čtyřicítky a některé jsou v padesáti stařenky. Mládí je o kvalitní kosmetice, ale i o přístupu k životu.