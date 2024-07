Levandule léčí tělo i mysl: Vyzkoušejte super tipy, jak na to

Ve středověku si získala pověst afrodiziaka a pytlíky plněné levandulí se přidávaly do prádla. V 19. století platila za univerzální všelék a během první světové války se používala k dezinfikování ran.

Aromatická levandule proslula svými uklidňujícími účinky, ale ve skutečnosti toho tento polokeř původem ze Středomoří umí mnohem víc. Už Egypťané objevili úchvatnou vůni levandule a přidávali ji do voňavek, staří Řekové si ji sypali do koupele a Římané ji používali k odpuzování hmyzu. Její název je odvozený od latinského lavare neboli mýt se.

Voňavá kouzelnice dokáže zmírnit i bolesti hlavy a svalů a pomůže vám co nejrychleji se zotavit po zranění či operaci. Prokázala to i studie zaměřená na sledování 50 žen, které se chystaly na chirurgický zákrok. Ty z nich, které podstoupily levandulovou aromaterapii, pociťovaly po operaci menší bolest než ostatní.

Mezi méně známé klady levandule patří i stimulace žaludečních šťáv, která tělu pomáhá k hladkému průběhu trávení. Ulevuje od zácpy, nadýmání, závratí i zvracení. Po dobu těhotenství a kojení by se však měly ženy dočasně vysokým dávkám levandule vyhnout a raději se o jejím používání poradit s lékařem.

Protilék na nachlazení

Při lehčím sezonním nachlazení se hned nemusíte ládovat prášky, někdy postačí levandule. Umí totiž zmírnit kašel a potíže s dýcháním a navíc se vám budou hodit i další její výše zmíněné blahodárné účinky. Třeba to, že ničí choroboplodné zárodky a působí proti bolesti, která chřipku často doprovází. tip: Pár kapek olejíčku vmasírujte přímo na hrudník, na krk a na záda. Anebo si jej rozetřete do dlaní, ty o sebe chvíli třete a pak vdechujte vůni, která uleví vašim dutinám. Do aromalampy kápněte ideálně kombinaci levandulového, eukalyptového a peprmintového oleje.