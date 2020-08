Jak vyzrát na vlčí hlad, když jste ve stresu? 7 účinných triků

Odborníci na hubnutí říkají, že když vás přepadne touha po jídle, lepší než otevřít ledničku je zapnout televizi nebo počítač a pustit si nějaký film. Když se totiž ponoříte do nějakého příběhu, přestanete myslet na jídlo. Vlčí hlad zmizí a vy se soustředíte na jiné prožitky.

Golo dieta je vlastně zkratka tří slov – go lose weight, go look…

Máte-li partnera nebo rodinu, v okamžiku, kdy vás přepadne vlčí hlad, začněte si s někým povídat. Rozviňte konverzaci na nějaké zajímavé téma, díky kterému zapomenete na to, že máte touhu vyluxovat ledničku. Dobrá konverzace udrží vaši mysl zaneprázdněnou něčím jiným než jídlem. Pokud žijete sami, můžete si vzít papír, tužku a začněte svoje myšlenky převádět na papír.

Třeba Monopoly, to je příklad hry, kterou můžete hrát, když vás přepadne vlčí hlad. Vytvoříte zábavnou atmosféru, která se netočí kolem jídla. Tyhle hry ale potřebují parťáky, takže pokud žijete sami, stáhněte si nějakou hru na svém chytrém telefonu a zabavte se i sami.

Promluvte sami k sobě

Pokud na vás jde vlčí hlad, může vás zachránit, když budete mluvit sami k sobě. Stoupněte si před zrcadlo a řekněte si, že přece nemusíte podlehnout. Připomeňte si, jak se budete cítit ráno, když všechno sníte. Bude vás bolet břicho (pravděpodobně), budete toho litovat (určitě), přiberete (možná). Může to být velmi obtížné přestat jíst, když už začnete. Proto je dobré vůbec nezačít. Pokud už přece jen nevydržíte, nebuďte na sebe zlí a odpusťte si. Není to konec světa. Jde jen o to, dát svému tělu lásku, kterou si zaslouží.