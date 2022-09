Jak zabránit, aby lednice zela prázdnotou? Díky těmto trikům výrazně ušetříte

Nikdy nenakupujte hladová

Zdá se to jako banální rada, ale jedná se o nejdůležitější zásadu každého ekonomicky prospívajícího rodinného rozpočtu. Na nákup potravin rozhodně nikdy nechoďte, když máte zrovna hlad. Je totiž obecně známé, že hlad je nejlepší kuchař. Jakmile se ocitnete v obchodě s potravinami hladová, budete mít chuť koupit skoro každou dobrotu, kterou zahlédnete v regále. A to vám samozřejmě moc peněz v peněžence nezanechá. Zatímco když se na nákup jídla vydáte sytá a spokojená, ideálně také se seznamem potravin, které vám v ledničce zrovna scházejí, je daleko větší šance, že nakoupíte jen to, co zrovna potřebujete.