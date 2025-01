Najděte lásku k pohybu: Jak překonat překážky a zamilovat si cvičení

Stejně jako u každé nové rutiny, kterou se chystáme zařadit do svých životů, je kromě prvotního odhodlání nutná také pravidelnost, určité sebezapření a chuť něco změnit. Jenže cvičit z donucení stejně nepřináší kýžené výsledky, a to i přes vyplavené endorfiny (hormony štěstí), které se po dokončení aktivity bezprostředně dostaví.

Proto je potřeba najít si takový druh pohybu, který vás bude bavit, aby to počáteční přemlouvání se bylo co nejméně náročné. Pokud ani vy, stejně tak jako já, nepatříte k nadšeným sportovcům, nezoufejte, i láska k pohybu se prý dá naučit.

Tisíce důvodů, proč ne

Abyste stíhali zařadit do svých každodenních aktivit i pohyb, je třeba důkladně prozkoumat váš diář a najít si možné „okno“ na cvičení. To mnohdy bývá buď brzo ráno před odchodem do práce, pozdě večer, či u šťastnějších jedinců a nadšených sportovkyň v době obědové pauzy. Jenže komu by se chtělo vstávat ještě za tmy, když je venku zima, fouká vítr, nebo třeba nedejbože i prší? A opouštět svou vyhřátou postel nejméně o hodinu dřív, jaké barbarství! Takže důvodů, proč nevstat dřív nebo nejít během dne cvičit, máme každý v rukávu dozajista bezpočet. „Mám moc práce, už je pozdě, dnes se mi nechce, cítím velkou únavu, potřebuji uklidit, zajít na nákup, už je tam…“ doplňte sami.

Ale klid, průzkumy ukazují, že polovina dospělých necvičí každý týden, nebo cvičí málo, takže v tom opravdu nejste sami. Profesionální fitness trenér Bevan James Eyles říká: „Je to nedostatek ochoty chtít se zavázat ke cvičení, který mnohým z nás brání, aby se cvičení stalo běžnou součástí našich životů.“ Jenže kdo hledá jen výmluvy, vždy si nějaké najde, takže co s tím?

Začněte pozvolna

„Je to řada dětských krůčků, které vám pomůžou vybudovat základy pro celoživotní lásku ke cvičení,“ slibuje Bevan, autor knihy I Will Make You Passionate About Exercise, který je pro dané téma neskutečně zapálený a dodává: „V praxi to znamená překonat fyzické i psychické bariéry, abyste se mohli dostat na místo, kde vám bude cvičení přinášet do vašeho života spoustu výhod a bude vás skutečně bavit.“ Může vám to sice znít jako běh na dlouhou trať, ale způsob „dětských krůčků“ u něj opravdu sklízí úspěchy, a to včetně případu 70leté ženy, která od střední necvičila. „Měla nadváhu, nebyla fit a nevěděla, kde a jak začít. V roce 2018 jsme ji dostali do našeho běžeckého programu na 5 km a o 18 měsíců později běžela půlmaraton,“ pochlubil se nadšeně s jedním z mnoha úspěchů své praxe autor a trenér.

5 tipů odborníka, jak se nastartovat Rozhodněte se, že chcete začít cvičit. Zeptejte se sami sebe, jak chcete, abyste na tom byli po zdravotní stránce za pět nebo deset let, a udělejte toto rozhodnutí ještě dnes.

Spojte se s odborníkem, který vám pomůže vytvořit bezpečný a rozumný plán, navržený speciálně pro začátečníky a vaše potřeby.

Pracujte na vytvoření fitness životního stylu, myslete dlouhodobě, upravte jídelníček a nesoustřeďte se jen na rychlé řešení.

Dívejte se na sebe jako na člověka, který má sport rád.

Vybudujte si podpůrnou strukturu kolem cvičení – najděte si formu pohybu, kterou milujete, stejně jako dobrého trenéra a komunitu, která vás může podpořit.

Překonejte překážky

To, co musela žena z příběhu zvládnout, čeká i ostatní necvičící. A tedy prvotní překážky při budování základních cvičebních návykových „kamenů“. Pravděpodobně největší překážkou je, naučit se zařadit cvičení do svého života a zvyknout si na něj, a to tak, aby se stalo naší prioritou. Jde o to, vytvořit změnu v našem chování, najít si pohyb, který vás bude bavit a který budete schopní upřednostnit, byť by to pro začátek bylo pět minut chůze. To je klíč k úspěchu, komentuje odborník.

Musíte to chtít

Rady, jak začít, už máte, teď už to chce jen se doopravdy rozhodnout, že tuto změnu ve svém životě chcete, sepsat si benefity, které vám cvičení přinese, a bez dalších řečí se prostě pustit do práce, protože jak sami dobře víte, bez ní nejsou koláče ani břišáky. Tak sportu zdar!

Cesta k návyku

„Na začátku se neučíte cvičební techniky, učíte se, jak se připravit na pohyb, takže věci jako sbalit si tašku večer předem a naplánovat si den v týdnu, o kterém víte, že budete mít čas jít cvičit,“ radí trenér, jak začít. V této počáteční fázi musí být cvičení extrémně snadné, fyzicky i psychicky nenáročné a hlavně by vás mělo bavit, protože jde o vybudování si nového návyku a otevření jakýchsi pomyslných dveří, které povedou k tomu, abyste si cvičení užili.

Text: Lucíja Veselá