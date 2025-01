Předsevzetí pro rok 2025: Překonejte 5 nejčastějších výmluv, proč necvičit, a konečně se do toho pusťte!

Výmluva 1.: Na cvičení nemám čas!

Nejčastější výmluva, kvůli které cvičení skutečně vzdá více než polovina rekreačních sportovců, je právě nedostatek času. Proto se tímto fenoménem začali zabývat i někteří odborníci. „Kolik času strávíte koukáním se na televizi?“ ptá se profesor kineziologie ze Státní univerzity v Georgii Walter Thompson, Ph.D. Naráží tím na to, že spoustu času trávíme činnostmi, které našemu zdraví nijak neprospívají. A má pravdu!

Cvičit můžete prakticky při čemkoli, i dvě minuty pohybu jsou lepší než nic!

Řešení: Cvičte při každé přáležitosti

„Vždycky si najdeme čas na to, co je nám dražší,“ říká James Hill, Ph.D., spoluzakladatel registru národní hmotnosti. A co by nám mělo být dražší než naše vlastní zdraví? Cvičit můžete prakticky při čemkoli, i dvě minuty pohybu jsou lepší než nic! Cvičte v kanceláři, při práci, při sledování televize, při uklízení nebo i při jízdě v dopravním prostředku. Možnosti jsou omezené jenom vaší fantazií!