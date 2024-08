Nový začátek po rozvodu: Jak se postavit na nohy?

Lži, odchod a nakonec rozvod – pokud vás taková smršť událostí zastihne absolutně nic netušící a nepřipravené, obvykle vás srazí na kolena s nečekanou prudkostí. Bolest bývá všudypřítomná; ochromí vás, a tak často tápete, co při odchodu partnera řešit dřív. Zhroutit se nemůžete. Musíte vyřešit, kde budete bydlet, jak bude postaráno o děti, zda se sama s dětmi uživíte, zda skloubíte práci a péči o děti – život je zkrátka ze dne na den naruby. Na co se tedy zaměřit? Na děti, na zlomené srdce a city, na bydlení, anebo finanční zajištění?

Takovým jednáním byste totiž ublížila nejen jim, které s rozchodem nemají vůbec nic společného, ale i sobě. Budou-li v budoucnu spokojené děti, přinese to část klidu a spokojenosti i vám. Boje a lsti se v péči o děti nevyplácí, energii a odvahu budete potřebovat jinde.

I přestože vás bolí srdce, máte stažený žaludek a možná dokonce i plíce z toho, jak se nemůžete nadechnout, jste zkrátka rodič, jste dospělá. Je to sice nespravedlivé, ale ve vztahu k dětem se vyplatí zatnout zuby, vynechat scény i peprné poznámky na adresu odcházejícího partnera a snažit se pro ně najít – klidně s odborníkem – to nejlepší řešení bez tlaku, manipulací a chuti se přes děti mstít.

Zatímco domluvu o péči o děti je nanejvýš vhodné vést v jejich maximálním zájmu, mnohdy i na úkor zájmu vašeho, o domov je naopak potřeba někdy zabojovat . Stabilní místo k žití je základ. Domov je kotva, jistota i útočiště. Pro zlomené srdce a ztrápenou duši je naprostou nutností mít stabilní místo, kde se cítí bezpečně, kde si může „lízat rány“. Není vůbec snadné si zvyknout na to být na vše sama, ztráta domova a nejistota s ní spojená by pro vás však byly další nesmírně těžkou ranou.

Pokračování 4 / 5

Peníze jsou špatný pán, ale skvělý sluha

Hrdost a šlechetnost stranou! Pokud se rozhodl odejít a nechat vás s dětmi, ať se staráte, nepřidělávejte si problémy tím, že vám hrdost zabrání zabojovat o realitě odpovídající alimenty a spravedlivé dělení majetku. Ostatně neděláte to pro sebe, ale pro děti, pro jejich zázemí a pohodlí. Dobře si spočítejte, kolik peněz budete potřebovat na měsíc, a v žádném případě nespoléhejte na ústní dohody. On to možná sice může myslet vážně, jenže časem se vše mění, třeba bude mít za rok dalšího potomka či dva, jinou partnerku, nový dům, a tedy i další náklady a závazky.